El CIS de Lalín se queda sin consulta de psiquiatría durante las vacaciones

El servicio de psiquiatría del Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín no pasará consulta durante las próximas semanas, debido a que el Sergas no cubrirá las vacaciones de verano del especialista. Para el BNG, esta suspensión temporal agrava aún más la «alarmante situación» en el área de salud mental, ya que desde hace tres meses, desde abril, tampoco se cubre el servicio de psicología, de modo que los pacientes son derivados a la médica del Centro de Información á Muller (CIM).

Desde el Bloque su responsable local, Mari Fernández, calcula que el centro de salud lalinense cubre en salud mental a una población de casi 40.000 personas, pero como vemos, solo con un psiquiatra y una psicóloga. Ya en marzo, este partido llevó a pleno una moción en la que pedía reforzar estos servicios, pero el PP tumbó la propuesta con su mayoría absoluta. Debido a esta precariedad de personal desde hace meses, «en la práctica, lo que estaba ocurriendo es que una persona que pedía vez para que la viese el psiquiatra o la psicóloga tardaba en muchos casos casi un año en obtener respuesta del Sergas, y cuando este le concedía cita era para tres o cuatro meses después». Y si en los últimos meses estas esperas ya eran de «una gravedad extrema», en la actualidad «ya ni se cuenta con el servicio».

Muchos vecinos y vecinas le trasladaron al BNG otras cuestiones derivadas de la falta de especialistas, como el atraso de las citaciones de mayo para junio y «cuando se personaron en la nueva cita, en el día y la hora fijados por el CIS, se les comunica que no está la profesional y ya no se les convocó nunca más». A otros pacientes que también tenían consulta con la psicóloga se les llamó desde el centro de salud para anular esa citación programada desde meses atrás, «sin aportarle ninguna información o justificación, y sin darle nueva fecha ya que al no existir este servicio la lista está cerrada».

A las declaraciones de la responsable local del Bloque se suman las del portavoz municipal, Francisco Vilariño, que asegura que el gobierno lalinense «no solo es conocedor de la situación sino también un mal cómplice», al permitir esa derivación de las consultas de Psicología al CIM, una decisión que tilda de «chapuza, falta de responsabilidad y de respecto por los pacientes».

Un médico en cada cita

El Bloque incide en que las plazas de las dos especialidades sean fijas, y que dependan del propio CIS y no del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Así se evitaría que los vecinos sean atendidos en cada cita por un médico distinto, «con el conflicto que esto acarrea para el paciente». Esta inestabilidad se convierte «en una situación habitual del CIS y se coloca muy lejos de cualquier protocolo de idoneidad», apunta la formación política. Francisco Vilariño incide en «contar con un verdadero Centro Integral de Saúde y no con este, en el que cada día nos encontramos con nuevas demandas. Tenemos un edificio sin dotar y por tanto una asistencia sanitaria en la que la población depende de poder desplazarse a Compostela para ser atendida con unas condiciones mínimas».

Acudir a la sanidad privada

Al disponer solo de un psiquiatra y de una psicóloga a los que no se les sustituyen durante las vacaciones o en bajas laborales, al paciente no le queda otra que formalizar otra consulta o bien en el CHUS o bien en la sanidad privada. Para evitar esto, el Bloque pide que además de cubrir las plazas actuales, «que ya son las mínimas posibles» y de convertirlas en personal fijo, que se cree un puesto más en psiquiatría y otro en psicología» porque así las personas que no tienen recursos económicos para acudir a un especialista privado no quedarían «totalmente desamparadas» debido a esas listas de espera larga o, como vemos en las últimas semanas, a causa de la desaparición del servicio. Añade que al no pasar consultas en estas dos áreas, el CIS se está convirtiendo en la antítesis del papel que tenía que desempeñar, el de ofrecer «una sanidad pública y de calidad». Apunta que la solución que se les está dando a los vecinos es que «vayan a la privada, aconsejando incluso varios profesionales privados».

Francisco Vilariño abordará esta cuestión en el pleno de este jueves, día 24, «para demandar la cobertura inmediata de la plaza de psicología y la planificación adecuada para evitar el cierre temporal de psiquiatría». Apunta que la situación actual, sin consultas en ambas, «es insostenible e injustificada, más aún en un momento en el que los problemas de salud mental están en aumento y donde resulta imprescindible garantizar una atención continuada y de calidad». Por último, añade que si bien el PP lalinense es conocedor de esta carencia de personal, es la Xunta de Galicia, como administración competente, la que debe asumir su responsabilidad y adoptar medidas urgentes para restablecer el servicio.» La salud mental también es salud, y no puede seguir siendo ignorada».