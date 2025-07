50 anos detrás da Magdalena

Soutelo de Montes está de celebración. A Comisión de Festas da Magdalena, unha das máis emblemáticas do municipio, cumpre cincuenta anos de historia, entrega e festa. Medio século organizando cada mes de xullo un dos eventos máis agardados da comarca, grazas ao traballo incansable de dúas figuras clave: Álex Bertolo e Lito Varela, fundadores e alma deste proxecto dende 1975.

As celebracións comezaron onte, domingo, coa vixésimo terceira edición da Festa do Mexilón, promovida pola Asociación Cultural Santa María Magdalena, unha proposta que cada ano reúne centos de persoas e que se converteu nun referente gastronómico da zona. «Todos teñen festas da empanada, do salmón, da tortilla... nós queriamos ter algo tamén, pero algo diferente. Así que dixemos: mexilóns, que polo interior non se fan», explica Lito Varela. A idea, nacida dun desexo de innovar sen perder a identidade local, consolidouse como un éxito. O ano pasado superaron as 400 persoas na degustación.

A xornada arrincou ás 20.00 horas cunha misa campestre no emprazamento da antiga Igrexa da Magdalena, un espazo cargado de simbolismo para a veciñanza. Ás 21.30 comezou a degustación dos mexilóns, servidos con pan de centeo e bo viño, nun ambiente de festa, sabor e comunidade. E a noite culminou con música: o trío Galia de Pontevedra e o grupo mexicano Mariachi Los Charros, coñecidos por acompañar a Bertín Osborne nas súas xiras por Galicia.

Hoxe é o día grande das festas. A actividade comeza ás 09.00 horas cunha tirada de bombas e continuará ás 10.00 coas alboradas a cargo da Charanga OT de Campo Lameiro. Ás 13.00, misa solemne e a tradicional procesión, e xa pola noite, gran verbena con Marbella e do trío La Noche, do Grove. Os veciños e visitantes prepáranse así para unha velada de música, baile e celebración que durará ata ben entrada a madrugada.

O que comezou como a ilusión de dous mozos de pouco máis de vinte anos converteuse nun proxecto duradeiro, sostido por décadas de esforzo altruísta. Hoxe, esa chama segue viva grazas á implicación dos fundadores, Soraya Varela e Julia Janeiro, que collen a testemuña con idéntico entusiasmo.

Organizar unhas festas desta envergadura require tempo, compromiso e paixón. Non hai soldos nin recoñecementos oficiais, só o agradecemento da veciñanza e a satisfacción de manter viva unha tradición. Grazas a persoas como Lito, Álex, Julia e Soraya, A Magdalena segue a ser cada ano un lugar de encontro, música e orgullo colectivo. E este ano, máis que nunca, é tamén unha homenaxe á constancia e á identidade dun pobo que sabe celebrar a súa historia.