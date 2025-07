Río, onde todo é chegar e encher

Máis de 400 asistentes acercáronse onte a Río para poder desfrutar de boa comida en compañía. O que comezou como unha forma de reactivar o rural e manter as feiras de gando e produtos activas, a día de hoxe converteuse nunha festividade á que asisten veciños dos concellos veciños, como Agolada como Lalín, e peregrinos interesados. Este é o décimo sétimo ano que se organiza a Festa da Fartura, xunto coa décimo sexta edición da Feira Camba Sustentable, que comparten espazo nun mesmo día de festexos e comida.

Comensais á mesa. | Bernabé/Ángel Abeledo

A Feira marcou o inicio da xornada coa súa apertura ás 11:30 horas. E aínda que a día de hoxe xa non se venda gando, si que é un espazo no que se pode mercar outros produtos artesanais como: xoiería e bixutería, cestería, bolsos feitos a man, mel de Cas do Crego, produtos lácteos de Kalekói ou moletes da panadaería Feijoo.

O prato forte da celebración non foi nada máis nin nada menos que o xantar da Festa da Fartura. Preparáronse para alimentar a 400 comensais: dez porcos ao espeto, cen coellos e oitenta polos á brasa, vinte empanadas de torresmos, 80 quilogramos de pan, 400 xeados artesáns e 400 terrinas de requeixo con mel.

O obradoiro de estampa foi unha novidade. | Bernabé/Ángel Abeledo

De novidades, celebrouse un obradoiro de balde de estampa en tela, que estivo funcionando dende pola mañá. E pola tarde organizáronse dous concursos: o de debulla de millo e o de ataruxo.