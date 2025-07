Despois de máis dunha década sen celebracións patronais, a parroquia estradense de Ribela viviu esta fin de semana un auténtico renacer festivo, coa recuperación da Santa Mariña e o Carme, impulsada por unha nova comisión l que se estreou con forza e entusiasmo.

Ribela volve ser unha festa

As festas desenvolvéronse durante os días 19 e 20, e incluíron actividades para diferentes públicos. A programación combinou actos tradicionais como a procesión, con música a cargo das orquestas Los Coleguitas e Tania Veiras, ou incluso un pasarrúas por todos os lugares da parroquia da man de Charanga KM0.

Nestes días, os espazos habituais de reunión volveron encherse de ambiente festivo. A cita contou cunha boa acollida malia o mal tempo da noite do sábado, confirmando que a parroquia conservaba intactas as ganas de celebrar e de compartir tempo en común. Nesta liña, a participación veciñal foi clave para a posta en marcha desta nova etapa, tanto na organización previa como no desenvolvemento dos actos.

Dende a organización valoran dunha maneira «moi positiva» esta primeira experiencia, que serviu para comprobar que existe un interese real por manter vivas as festas tradicionais. Sen facer moito ruído, Ribela volveu celebrar e fíxoo con responsabilidade e espírito comunitario. Agora cabe esperar que esta iniciativa teña continuidade.