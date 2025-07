«Mi primera canción trata sobre la ‘morriña’ que sentía por mi tierra»

¿Dónde diría que comenzó su viaje como músico?

Empecé con catorce años a tocar la guitarra, porque mi padre tenía una en la casa. La usaba sin tener ni idea, y un día mi padre se cansó y me dijo «si vas a estar haciendo el tonto, te voy a enseñar a tocar algo». A partir de ahí, empecé a tocar y aprender de forma autodidacta. Luego me animé a juntarme con otros músicos, al principio formaba parte de bandas de versiones, lo típico, en las que tocábamos temas de Extremoduro, Marea y grupos por el estilo. Pero llegó un punto, puede que por el exceso de hormonas en la adolescencia, que se me dio componer canciones, absolutamente pésimas al principio. Con el tiempo, acabé con un puñado de temas que sí valían la pena, y me animé a grabarlas para sacar un disco.

¿Hay alguna razón por la que enfoque su carrera musical en solitario?

Mi trabajo lo planteo en solitario como cantautor porque es la forma en la que compongo y en la que más cómodo me siento trabajando. He estado en agrupaciones, pero al final siempre es un trabajo a mayores tener que organizar a todos los miembros para ensayos y mantener la motivación de todo el grupo. Así dependo sólo de mí, yo me lo guiso y yo me lo como.

Su primer single debuta el 1 de agosto, por lo que aún es una incógnita su estilo musical. ¿Cómo lo describiría?

Lo metería todo en una gran bolsa sin entrar en géneros, porque mis canciones son muy diferentes entre sí y al mismo tiempo muy parecidas. Pero puestos a describirme, creo que sería rock de autor con un gran énfasis en las letras como vehículo para transmitir el mensaje. Luego cada uno interpretará las canciones como quiera, porque al final muchas de mis letras son poéticas y no mandan un mensaje literal.

¿Cuál fue la inspiración de Eco de las estrellas?

Viví en Barcelona casi cinco años, esto es algo importante para entender la canción. Lo cierto es que yo les pongo el significado a las canciones después de crearlas, primero me dejo llevar por la inspiración. Cuando cree este single me encontraba en un estado de profunda morriña. En el momento yo no era consciente de que quería escribir sobre este tema, pero después de escucharla, fui plenamente consciente que era yo expresando mi propia tristeza por estar lejos de mi casa, mis amigos y todo lo que tenía aquí. Y de eso trata esta primera canción.

¿Cuáles diría que son sus referentes?

Absolutamente, si hubiera un pódium estarían: Sabina, Extremoduro y Marea. Creo que me fijé mucho como persona física hablando literariamente en Cuchi y en Rober. Musicalmente me gusta mucho lo que hacen, pero no creo que tenga que ver con mi estilo, sólo con la parte literaria de las canciones.

¿Y musicalmente?

Es una pregunta que me hago a mí mismo bastante a menudo y no sé si puedo contestar. Porque lo que yo escucho no tiene nada que ver con lo que yo hago. Yo un día estoy escuchando a Slipknot, y componer a después una canción estilo Andrés Suárez. Yo me pongo a tocar, y hago lo que me gustaría escuchar. Quizás, más que eso, toco lo que veo que falta e intento cubrirlo con lo que a mí me gustaría escuchar.

¿Qué le empujó a querer trabajar con Xonix?

Yo en Barcelona empecé a grabar un disco con un estudio, pero salió mal. Busqué discográficas, y la que más me interesó fue Xonix con los que regrabamos todo desde cero. Mi objetivo ahora es sacar el disco completo y conectar con la gente a través de mi música.