«O SAF foi un regalo envelenado para os concellos e pode facer que quebremos»

É a terceira vez que é alcaldesa de Silleda. Desta volta case que inesperadamente, trala dimisión de Manuel Cuíña, en xaneiro de 2024. Que sensación lle deixa este inicio de mandato tan inopinado?

Creo que a xente pode sentirse orgullosa deste goberno. Foron dous anos intensos a nivel político nos que demos pasos moi firmes de cara ao deseño do futuro de Silleda, debuxando as políticas que imos aplicar de aquí ao ano 2030.

Durante uns meses compatibilizou a Alcaldía co seu traballo como deputada no Congreso, pero acabou renunciando á acta de parlamentaria. Foi un erro querer estar en Silleda e en Madrid?

Cando marchei para Madrid pensei que era o máis adecuado para conseguir cousas para Silleda. Pero, unha vez alí, decateime de que son unha muller de moita acción e de que non me sentía cómoda no día a día no Congreso, así que decidín volver, xa coas pontes tendidas cos ministerios.

Entendeuse ese paso atrás?

É algo pouco habitual. Cando un asume unha responsabilidade, hai que facelo ao 100%. Non son de ocupar cadeiras sen sentido. Son de traballar arreo. Hai uns anos tiven a oportunidade de ir ao Senado e puiden traballar moito. Neste caso, compaxinar a Alcaldía co Congreso supoñía deixar unha das dúas responsabilidades mal atendida. E, ao final, elexín o mundo local, que é moi gratificante.

Van aló dous anos de mandato que son tamén dous anos de PXOM. Que cambiou en Silleda co novo Plan Xeral?

Neste momento estamos desenvolvendo os solos. Si que é certo que aumentou o número de licenzas para a construción e rehabilitación de vivendas. Tamén impulsamos bastantes proxectos a nivel industrial. Pero agora mesmo estamos traballando en áreas de desenvolvemento que temos ao redor do centro urbano de Silleda. A xente busca vivir no rural, pero cerca do centro urbano.

Tamén están traballando coa Sareb. De que xeito?

Esa foi unha das ventás que abrín estando en Madrid. Nestes momentos a Sareb está rematando o acondicionamento de dous edificios en Silleda. Necesitamos un bo parque residencial.

Sobre todo tendo en conta que están ganando poboación...

Si, unha das cousas que conseguimos, e é algo no que traballou moito o alcalde Manuel Cuíña, foi ser practicamente o único concello de Deza, xunto con Agolada, que medra en poboación ano a ano, e somos tamén o que máis xente moza ten vivindo nas súas rúas.

A que cre que se debe?

Estamos adaptando a nosa vila a un urbanismo máis amable, máis sostible e agora tamén máis feminista, traballando na mellora de varias rúas, presentándonos ás axudas do Ministerio e da Axenda 2030 e facendo roteiros con veciños e veciñas para detectar puntos que hai que mellorar e os lugares onde se fai vida social. Por exemplo, vimos de arranxar o centro urbano da Bandeira e no medio da vila temos unha fonte que acabou convertida nunha especie de praia para os nenos. É moi gracioso velos alí coas toallas (risas).

Silleda tamén é dos poucos concellos cun Servizo de Axuda no Fogar municipal. É asumible?

Tivemos que municipalizar o SAF porque a empresa que estaba contratada quebrou, pero é un servizo absolutamente deficitario. Fago un chamamento ás administracións supramunicipais para que nos boten unha man aos concellos porque isto nos pode acabar obrigando a quebrar. Nós gastamos en atender 70 familias uns 800.000 euros ao ano. A subvención que recibimos non chega aos 410.000 euros. Con eses cartos poderiamos pagar a recollida do lixo dos 8.900 veciños. O SAF foi un regalo envelenado para os concellos.

Ata que punto complica a xestión municipal o feito de ter dous centros urbanos, Silleda e A Bandeira, e un extensísimo rural?

Complícase moitísimo. A duplicidade de servizos é manifesta. Hai dous pavillóns, dúas piscinas, dous centros de saúde, dous colexios... É unha política que se empezou a aplicar hai moitos anos e está asumida. Agora temos o proxecto de construír unha única piscina climatizada, que estará en Silleda. Pero o noso maior problema é o extensísimo rural, con 33 parroquias, 264 núcleos de poboación e máis de 2.500 quilómetros de viarios municipais que temos que manter, tanto en asfalto como en limpeza e roza. É complicado.

En todo caso, presumen de ser un concello pioneiro en políticas enerxéticas. En que sentido?

Por poñer un exemplo, esa piscina climatizada que imos facer terá un rendemento calorífico mínimo grazas ás nosas políticas medioambientais. Tamén fomos o primeiro concello de Deza e Tabeirós, e un dos primeiros de Galicia, en implantar o contedor marrón para a recollida de residuos orgánicos e o primeiro da comarca en impulsar unha comunidade enerxética pola que un grupo de veciñas e veciños terán corrente eléctrica a moi baixo custo. O futuro será verde ou non o será.

Está por descubrir a Silleda turística?

O interior da provincia de Pontevedra é aínda un gran descoñecido para parte dos galegos. Efectivamente, nós somos unha potencia natural e convido á xente a visitarnos para que nos coñeza e poida gozar tamén das oito festas gastronómicas que temos.