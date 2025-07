Música, comida, xogos e carreira pedestre o 14 de agosto na Carixa

Como vén acontecendo desde o ano 1988, a parroquia de Merza celebrará o 14 de agosto a festa campestre da Carixa. A xornada arrancará ás 13:00 horas no lado novo da Carixa coa tradicional carreira pedestre, en tres categorías: biberón (ata 5 anos), infantil (6-8) e xuvenil (9-13), con premios en todas elas. As inscricións poden efectuarse a través do teléfono 626418569.

A Banda Artística de Merza actuará antes de xantar. Pescados García poñerá un posto de pulpo. E pola tarde farano grupo de gaitas O Arco de Merza, a charanga Os Kokakolas e Merza Brass. Os asistentes poderán disfrutar do mítico campionato de tute, xogos populares e obradoiros para a cativada. Pola noite, verbena a cargo do dúo Nueva Era e DJ Calwin.

Santa Lucía e San Campio

Xa os días 22 e 23 de agosto, Merza celebrará as festas de Santa Lucía e San Campio,con misas ás 13:15 horas. A Artística e a Banda de Catoira animarán as sesións vermú e o venres haberá verbena co trío Manhattan e a orquestra Alianza. Haberá pulpeiro e amplos aparcadoiros.