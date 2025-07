Unha paella de tonelada

Arredor de 1.700 persoas reuníronse onte en Cortegada para papar unha paella de máis de 1.000 quilogramos ou, o que é o mesmo, máis dunha tonelada. A Festa da Paella leva xa vintetrés edicións reunindo a milleiros de persoas nesta parroquia de Silleda para comer todos nunha mesma mesa un prato que fusiona a receita valenciana con produtos 100% galegos. Coincide coas festas patronais da parroquia, en honor a Santa María.

A cea deu comezo contra as dez da noite, mais o plato protagonista xa levaba dúas horas facéndose nunha paelleira xigante a lume de leña, como xa ven sendo tradicional. O cociñeiro valenciano Santi Becerra elaborou a receita coma todos os anos: verduras, polo, tenreira, aceite, todos produtos galegos, incluída a auga, que leva xa empregándose a dezá dende hai un par de edicións. Todo é autonómico, agás o arroz. Coma de costume, a xente que acudiu á festa puido degustar unha excelente paella, amais de levarse o cazo de barro onde se servía a modo de recordo. Aínda que historicamente o número de asistentes ascendera ata rondar as 2.000 persoas, dende a pandemia a organización limitou a capacidade da aforo da festa.

Tras o evento principal, que deixou a todo o mundo co ben bandullo cheo, deu comezo a verbena. Este ano estivo a cargo da orquestra Royal Espectáculo e o grupo Unión y Fuerza. Mais a festa non rematou aquí, Cortegada conta hoxe cun aperitivo post-paella. Tras a misa solemne das 13:00 horas, cantada polo Coro Cortegada, comezará a sesión vermú a cargo de Os Trasnos de Doade. E, desde as 17:00 horas, festa infantil con hinchables de Tikolandia.

Festa do Polo Asado en Barcia. | Bernabé/Ángel Abeledo

A poucos quilómetros, na carballeira de Barcia asáronse onte máis de 200 polos. Catrocentos comensais gozaron nesta parroquia lalinense dun polo feito á brasa baixo as pólas dos carballos. A partir das dez da noite servíronse os menús, que incluían pan, bebida, sobremesa e café. Esta iniciativa lévase organizando nove edicións: o que comezou como unha idea de catro veciños xunta agora a catrocentas persoas.

Xantar Enxebre en Ventosa. | Bernabé/Ángel Abeledo

Os que si fixeron unha sobremesa ben longa foron os de Aldea do Monte, na parroquia de Ventosa, en Agolada. Dentro da Festa do Farelo celébrase o Xantar Enxebre, unha comida que reunía onte a 152 veciños da redonda. Cun menú variado de empanada, polbo á feira, carne ao caldeiro e queimada, os agolenses estiveron ata pasadas as seis da tarde sentados na mesa, o que se podería describir como un xantar que case se une coa merenda. Despois da fartada, comezou o momento máis festeiro da xornada, coa actuación do dúo Cristina y Lucía.