Merza reúne trinta alumnos no seu curso avanzado

O curso de Merza Percusión 2025 comeza un novo bloque formativo: Merza Avanzado, que xa conta coa participación de 30 alumnos procedentes de diferentes puntos do Estado. Tras rematar as outras dúas modalidades, Merza Percusión e Merza Drums, dirixidas a traballar en grupo e mellorar as habilidades de batería, respectivamente; comeza este novo bloque, unha modalidade centrada na percusión orquestral e solista que se desenvolve entre o 18 e 22 de xullo. Dirixida cara alumnado de 5º e 6º de grao medio, grao superior, posgrao e máster, así como para persoas xa tituladas que buscan continuar a súa formación.

Os catro docentes especializados que darán clases individuais son: Nick Woud, extimbaleiro da Royal Concertgebouw Orchestra e profesor no Conservatorium van Amsterdam, figura referente na docencia neste instrumento; María Klimasara, profesora no Conservatorio de Sturtgart dende 2004 e gañadora do Concurso ARD en 2001, cunha ampla carreira internacional como solista e artista Malletech; Nuè Rodrigo, percusionista especializado en música contemporánea, membro do Asko|Schönberg Ensemble e director artístico do Arxis Ensemble, tamén catedrático interior do CSM de Castela de León; e por último, Héctor Marqués, solista de Euskadiko Orkestra e profesor do CSMA, fundador da Alma Mahler Kammerorchester e colaborador habitual con diversas formación europeas.

Tamén contan con obradoiros temáticos e clases maxistrais da man de Ton Risco con Rudimentos da improvisación nas láminas, Paula Pinero, O mundo da percusión antiga, Lucía Carro, Taller de Técnica Alexander, Andrés Rivero, Taller de batucada, e Alberto Rodríguez, Clase maxistral de pequena percusión orquestral. E con sesións técnicas seccionais de orquestra a cargo de Actea Jiménez, Sabela Castro, Alberto Rodríguez e Irene Rodríguez.

A iniciativa Merza Percusión reafirma con este catálogo o seu compromiso coa formación de calidade e especializada.