As festas das Dores incorporan unha mostra de artistas locais

As festas das Dores incorporarán este ano unha mostra de artistas locais. Co obxectivo de abordar a posta en marcha desta nova iniciativa, a concelleira de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, convocou a un grupo de artistas no Museo Municipal Ramón María Aller Ulloa. A idea é realizar a Mostra de Arte de Lalín durante a fin de semana das festas patronais.

Desde o Concello considerouse a creación desta iniciativa «co obxectivo de favorecer a visibilidade dos creadores locais, permitíndolles achegar a súa obra ao conxunto da poboación local e dos visitantes, nuns días de máxima afluencia de persoas en Lalín», expón Begoña Blanco. A maiores, describiu que se busca dinamizar a vila con actividades no eido cultural durante os días festivos.

A resposta dos artistas foi moi boa, segundo a propia concelleira. Asistiron ao encontro, celebrado o pasado luns, 14 de xullo, máis de media ducia de creadores. Amais, moitas persoas convidadas que non puideron acudir trasladaron ao goberno local que están interesadas en participar no evento.

O formato da mostra foi definido durante a reunión, escoitando as achegas das persoas involucradas. Finalmente, optouse por realizala ao aire libre, nunha das rúas máis céntricas de Lalín, dispoñendo o Concello os medios auxiliares necesarios para o desenvolvemento da actividade. Cada artista poderá nomear o seu posto cun lema que identifique o seu proxecto plástico e estarán alí presentes durante o transcurso da exposición para poder comentar a súas obras co público.

Horario e funcionamento

Así mesmo concretouse o horario, o funcionamento e os días seleccionados, que serán previsiblemente o sábado e o domingo, 20 e 21 de setembro, das festas das Dores. Fixouse, ademais, unha segunda opción no caso de que as condicións meteorolóxicas non sexan favorables. Igualmente, estableceuse que poden irse incorporando máis artistas no caso de estar interesados en participar, contactando co persoal do Museo Municipal Ramón Aller no teléfono 986784004 ou a través do correo electrónico museo@lalin.gal.

Nesta primeira xuntanza participaron Aitana Fernández, Noa Blanco, Olalla Garra, Sé Senande, Ana Dobarro, Carlos Santos, Armindo Salgueiro e Paío. Así mesmo, Noelia A Ferreira, Xulia Ferradás e María Ferradás, aínda que ausentes, tamén comunicaron que estaban interesadas en formar parte deste proxecto.