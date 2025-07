Xonix Records lanza un novo artista: Xonqui

A produtora de A Bandeira Xonix Records conta cunha nova incorporación no seu elenco de músicos. Xonqui debuta no selo discográfico silledense co seu primeiro single Eco de las Estrellas, que se poderá escoitar en varias plataformas o próximo 1 de agosto. Ao músico de Salvaterra de Miño descríbenno como un prometedor talento emerxente galego: «unha proposta única, con letras en castelán dunha profundidade intimista que se funden cunha voz moi persoal que invita á reflexión e a conexión emocional».