En Forcarei a vida vai máis amodo e os recordos quedan prendidos nas esquinas. Hai negocios que se manteñen coma faros pequenos pero teimudos fronte ao mar do esquecemento. Aquí non hai centros comerciais nin grandes superficies. As compras fanse en tendas que non precisan rótulos nin campañas de publicidade. Se alguén quere un perfume, vai á de Balbina. Se quere un paquete de tabaco ou un xornal, á de Xonxa. O pan é da Panadería Rivela, e se se busca roupa, toca achegarse á de Maruja de Dina. Son negocios cos nomes das persoas que os levantaron, que os coidaron como se fosen unha extensión do propio fogar, e que representan moito máis ca un punto de venda: son memoria, identidade e comunidade.

Onde a historia resiste detrás do mostrador

Na droguería de Balbina Cachafeiro Senra, que agora rexenta a súa filla María José Campos, o tempo parece ir a outro ritmo. Levan 55 anos detrás do mostrador, ofrecendo produtos de beleza, hixiene e, sobre todo, conversación. Balbina non sempre viviu no centro da vila. Naceu en Millerada e mudouse cando casou con Manolo Campos, que tiña a única funeraria da zona. El era carpinteiro e ebanista, e adoitaba facer el mesmo as caixas fúnebres no taller debaixo da casa. «Ibamos as fins de semana ao monte buscar madeira, despois el facía as táboas e as mellores empregábaas para as caixas», lembran nai e filla, nunha mestura de orgullo e melancolía.

Mentres Manolo traballaba coa madeira, ela levantaba o seu propio negocio. Naquela época había dúas droguerías na vila. Aínda que poida parecer que agora hai máis variedade, Balbina asegura que non: «Antes había o mesmo ou máis, e con 80.000 pesetas podías encher a tenda de mercancía». E Forcarei era ben diferente. As rúas estaban cheas de xente, os taxis e os autobuses non paraban, e mesmo chegou a haber dez bancos distintos. «Houbo moita emigración, os homes, sobre todo, marchaban a Suiza e mandábanlle os cartos ás mulleres e ás familias. O franco suizo ao cambio era moito diñeiro, entón as mulleres compraban», explican.

Un dos recordos que conservan con máis tenrura é o das mozas que pasaban pola tenda antes de ir á discoteca. «As rapazas viñan un pouco antes e mercaban de todo, pintauñas, pintalabios, perfume… víñanse arreglar antes de ir para a festa», comentan, sorrindo con nostalxia. Hoxe xa non é o mesmo. A clientela é máis escasa e a competencia, máis dura. María José colleulle o relevo á súa nai, pero admite que manter o negocio é cada vez máis difícil. «Agora as tendas grandes teñen de todo, e ao pequeno comercio póñennolo moi difícil para competir». Aínda así, seguen abrindo cada día, resistindo coma quen mantén acesa a luz da casa cando todos os demais xa marcharon.

Uns metros rúa arriba, María Asunción Chamosa, coñecida por todo o mundo como Xonxa, atende no único estanco de Forcarei. Pero non só é estanco. É tamén quiosco, administración de lotaría, e antes foi bar, ultramarinos e libraría. O negocio familiar abriuse no ano 1939, e dende entón foi mudando co tempo, adaptándose ás necesidades e aos tempos sen perder a súa esencia. Porén, hai elementos que aínda conserva, como unha cafeteira dos anos 60, ou o mostrador, que leva sendo o mesmo dende que abriron sues pais.

Con 85 anos, Xonxa non pensa en xubilarse. «Eu aquí estou moi entretida, falo con todo o mundo, e se non, se me metese na casa despois de estar toda a vida en con xente, aburriríame moitísimo», di con convicción. Ten cinco fillos, e unha deles axúdalle ao saír de traballar, pero é ela quen segue marcando o ritmo do local. A relación coa clientela vai máis alá do comercial: «Xa sabemos o que fuman, a revista que len…. Non fai falta que me digan nada». A confianza, a complicidade, ese saber sen preguntar, son cousas que non se venden nin se compran.

Hai outros negocios, xa fóra do núcleo urbano, que conservan tamén ese espírito. En Dúas Igrexas, unha taberna mantense aberta dende hai máis de cen anos. A súa historia perdeuse nos arquivos que nunca se fixeron, pero a súa existencia fala da tradición oral, desa memoria que pasa de boca en boca e de xeración en xeración. María de los Ángeles Filloy García leva á fronte da taberna dende hai algo máis dunha década. «Antes de min túvoa miña nai, antes dela, meu avó, e antes deles un señor chamado Jesús Baliñas Bouzas, e non sei se aínda houbo unha xeración anterior», conta.

Intentaron buscar no Concello algún documento que lles dixese cando empezou todo, pero foi imposible. «Preguntamos porque nos gustaría saber canto tempo levaba aberto, pero é imposible dar con esos documentos, antes non se arquivaban as cousas como agora». Lembra que o chan era de terra, poñíase viño da casa en cuncas e a panadería estaba na parte alta da casa. Hoxe, seguen vendendo pan, pero xa o traen de fóra. A taberna é tamén ultramarinos, abre todos os días agás o martes, e é un punto de encontro interxeneracional. Xúntanse maiores e novos para falar, tomar algo, ou mesmo botar unha partida ás cartas. Con todo, a actividade foi a menos. «Notábase moito cando viña a xente que estaba emigrada, agora estamos a mediados de xullo e está todo baleiro», lamenta Ángeles.

Son negocios pequenos, si. Pero sosteñen algo inmenso: o tecido invisible da vida en común. Nun concello coma Forcarei, onde cada ano se contan menos veciños e máis casas pechadas, manter abertos estes espazos é unha forma de lembrar quene somos. Non só se trata de tendas ou bares. Son lugares onde aínda se fala, se acompaña e se coida. Onde os nomes propios seguen importando. E iso, hoxe en día, é un luxo.