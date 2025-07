‘Flaco’, sabor con acento argentino

De la mejor hamburguesa de España a la mejor de Galicia, y ahora a una nueva aventura empresarial en Santiago de Compostela. Gonzalo Pose (Mou, para los amigos) no para de reinventarse, y en esta ocasión lo hace con un innovador proyecto que busca «ser el primo o el hermano pequeño de Argentinos Burguer». Se trata de Flaco, un nuevo establecimiento ubicado en el número 8 de la calle Concepción Arenal, en la capital gallega, que ayer abrió por primera vez sus puertas con un «bocata» que promete no dejar a nadie indiferente. Aunque Pose matiza: «Nuestra idea es hacer hamburguesas, pero por una cuestión burocrática no hemos podido sacar la carta para la apertura».

No obstante, esto no ha detenido ni a él ni a su socia —y pareja— Vanesa Gómez. Así, decidieron abrir en la fecha establecida, pero con un «plan B». «Hasta que no tengamos todo listo para sacar nuestras hamburguesas, ofreceremos bocadillos especiales, con producto de calidad y lo más artesanales posible», explica el hostelero estradense, que adelanta que el de la inauguración será de rosbif.

«Cada semana habrá uno. Serán diferentes a los bocatas habituales, queremos sorprender con combinaciones inesperadas», confiesa Pose, que no descarta implementar una carta alternativa con tres básicos que se sirvan de forma permanente.

El creador de la mejor hamburguesa de España advierte que el funcionamiento de Flaco no será el mismo que el de Argentinos: «Comparten la filosofía de la comida urbana, informal, pero aquí no habrá servicio en mesa, por ejemplo, por lo que la clientela tendrá que pedir y recoger el pedido en barra».

Para Mou, la ubicación de este nuevo proyecto tenía que ser Santiago: no había otra opción. «Tengo mucha conexión con esa ciudad, ya que allí estudié la secundaria y me formé en cocina, además de que mis padres también tuvieron un restaurante —La Trattoria— desde 1998 hasta 2017 en Compostela», comenta, y prosigue: «Tenemos muchos clientes que nos piden que abramos en su ciudad, sea Vigo, A Coruña... pero queríamos dar este paso en Santiago».

Finalmente, y si bien el hostelero recalca que Argentinos y Flaco no van a ser lo mismo, sí define un factor común que, además, se encuentra en el propio nombre. «Al pensar en cómo llamarlo, queríamos hacerle un guiño a Argentinos, así que decidimos seguir por esa línea. Un día, mis amigos entraron al local y, de broma, utilizaron la expresión argentina flaco. En cuanto lo escuchamos, supimos que tenía que llamarse así. No hay nada más argentino que esa expresión», concluye, listo para recibir a sus primeros clientes.