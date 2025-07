Festas a fartar

Deza estase preparando para unha fin de semana de chegar e encher. Dende Rodeiro, pasando por Agolada, Lalín e ata Silleda, haberá festexos cun tema común: xantar todos xuntos en familia e veciñanza. E se ben a música acompañará a algunhas destas celebracións, a comida será o prato estrela das veladas que programan estas parroquias dezanas. Máis de 2.500 persoas xa están inscritas nas comisións que organizan estes eventos, cada un cun menú único. Entón, que se pode comer este fin de semana pola comarca?

Un ano máis, Cortegada, a parroquia silledense, celebra a súa vixésima terceira Festa da Paella este sábado, para a que xa están apuntadas máis de 1.700 persoas. Nun único recipiente, os trasdezanos cociñan a paella con leña con ingredientes galegos, agás do arroz. 1.100 quilogramos de paella. con verduras da zona, polo, tenreira, aceite ourensán, e dende fai un par de anos, auga da zona, porque como explica a organización «aínda que o cociñeiro é de Valencia, xa se decatou que a da zona é moito mellor».

Servirase a cea ás 22:00 horas, e dende a comisión explican que quen queira repetir pode facelo ata que se remate o recipiente enteiro. O menú ten un custe de 16 euros por comensal, pero o período de inscrición rematou onte ao medio día. Ademais da paella, o menú inclúe bebidas, unha ración de queixo con marmelo como sobremesa e café de pota. A continuación, a verbena estará a cargo da orquestra Royal Espectáculo e o grupo Unión y Fuerza. O domingo tamén terán festa, comezando con «a sesión vermú da paella» amenizada po os gaiteiros Os Trasnos de Doade. Pola tarde haberá unha festa infantil a partir das 17:00 horas con Tikolandia.

Polos baixo os carballos

Lalín tamén conta coa súa propia festa gastronómica este sábado, a Festa do Polo Asado na carballeira de Barcia. Esta celebración que comezou como unha forma de xuntanza ideada por 4 veciños da parroquia, celebra este ano a súa novena edición, para a que xa se inscribiron 400 asistentes. Comezarase a servir o polo á brasa, cociñado en grellas, sobre as 22:00 horas. O menú ten un custe por comensal de 22 euros para adultos e 15 euros para nenos de 5 a 10 anos inclusivo. Inclúe: medio polo, patacas, pan, bebida, sobremesa e café.

Aldea do Monte

En Ventosa (Agolada), a Comunidade de Montes tamén decidiu organizar unha gran comida na presente xornada, aínda que estes programárona máis cedo. Así, o décimo sétimo Xantar Enxebre é unha das actividades da Festa do Farelo, na Aldea do Monte. É unha tradición de todos os anos na que se xuntas os veciños das inmediacións para sentarse todos xuntos nunha mesa e compartir momentos e anécdotas do pasado na aldea. 150 persoas están apuntadas para o xantar, que inclúe empanada, polbo á feira, carne ao caldeiro e queimada. A velada estará amenizada polo dúo Cristina y Lucía.

Fartura en Río

Na parroquia de Río, Rodeiro, 250 persoas inscribironse para un xantar colectivo, mais agardan 400 asistentes. Trátase da décimo séptima Festa da Fartura, que se celebra xunto coa Feira Camba Sustentable o domingo 20 de xullo durante toda o día. Unha xornada completa de actividades, coma o obradoiro gratuíto de estampa en tela, pero que ten unha actividade principal, xantar ata fartar.

A comida comeza ás 15:00 horas, cun menú que inclúe empanada de torresmos, coello á brasa, polo á brasa, porco ao espeto, ensalada, requeixo con mel e xeado artesán, máis a bebida. O menú ten un custe de: 32 euros adultos, 20 euros crianzas de entre 11 e 15 anos e de balde para todas ata 10 anos. Dende a organización explican que organiza ano tras ano porque é necesario dinamiza o rural e organizar cousas na parroquia de Río.