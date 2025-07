Vilatuxe compite con 108 músicos en Valencia en la primera sección

La Banda de Vilatuxe viaja este sábado a Valencia para participar en el Certamen Internacional de Bandas. Competirán en la primera sección, con una formación de 108 músicos. Serán la tercera agrupación en actuar del sábado 19 de julio, a partir de las 13:20 horas. Este año la obra obligatoria que tienen que tocar todos los de la sección es The Blue Marble de Julie Giroux. Aparte, cada banda debe interpretar un pasodoble y una pieza de elección libre. Vilatuxe llevará el pasodoble Las arenas de Manuel Morales Martínez y Enuma Elish de José Suñer Oriola. Su director Victor Manuel Vilariño, explica que escogieron este última pieza porque es una obra muy colorida con muchas posibilidades armónicas y texturas, lo que les permite poder trabajar en nuevos apartados musicales. La Banda ya quería participar en este certamen el año pasado, pero no fueron seleccionados, pero eso no les impidió trabajar duro y volver a intentarlo en esta edición. «Prepararnos fue todo un proceso. Comenzamos con ensayos secciónales a mediados de enero, y poco a poco unimos los grupos hasta marzo que ya empezamos con los generales. Fue un trabajo arduo y duro, que hubiera sido imposible de no ser por el compromiso de la banda» explica su director. Han tenido que esforzarse mucho para poder alcanzar objetivos como este certamen, lo que es aún más impresionante si se considera que son músicos de todas las edades: desde los 10 años hasta de 60. Pero el esfuerzo no sólo ha sido de tiempo y dedicación, para esta banda de la parroquia lalinense participar en un festival tan lejos de Galicia les ha supuesto también un esfuerzo económico que han sido capaces de sobrellevar mediante ayudas y el financiamiento de los propios miembros, ya que el festival sólo cubre entre un 10% y un 20% de los gastos de desplazamiento.

En 2013, competieron en la segunda sección con una formación menor y quedaron en cuarto puesto. «En 2013 fuimos una formación muy joven con músicos que se acababan de unir a la banda, pero en esta ocasión estamos más preparados» explica Vilariño. El Concello quiso mostrar su apoyo hacia la agrupación con una visita el miércoles a la tarde-noche durante uno de los ensayos. Tanto Begoña Blanco, concelleira de cultura, como Raquel Lorenzo, concelleira de la zona, se acercaron para desearles suerte a todos los músicos.