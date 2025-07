A quinta Ruta Cabalar de Silleda será o 6 de setembro con novo percorrido

A Ruta Cabalar de Silleda celebrará a súa quinta edición o vindeiro 6 de setembro con cambio de ubicación e un novo percorrido. A saída terá lugar ás 16:00 horas desde a Feira Internacional de Galicia, cun itinerario de arredor de 20 quilómetros por paraxes naturais das parroquias de Ponte, Saídres, Carboeiro e Negreiros.

Na metade do camiño haberá unha parada para repoñer forzas con pinchos, e ao regreso ao recinto feiral celebrarase unha cea aberta a todas as persoas que desexen asistir. O menú incluirá langostinos á prancha, xarrete, sobremesa e café. A xornada culminará coa actuación musical de Raquel Pallares e un DJ. Tamén haberá servizo de barra.

A alcaldesa, Paula Fernández Pena, e a concelleira de Turismo e Deporte, Mónica González Conde, presentaron a cita xunto á presidenta e o vicepresidente da Asociación de Cabaleiros de Silleda, Estefanía Taín –tamén concelleira de Promoción Económica– e David Ferradás. «Eventos coma este, ao igual que outros que se celebran ao longo do ano no municipio, axudan a poñer en valor o noso territorio, a dinamizar a vida social e económica e a promocionar os nosos recursos naturais e culturais», resaltou a rexedora. Colaboran o Concello de Silleda, a Fundación Semana Verde de Galicia e empresas patrocinadoras.

As inscricións estarán abertas ata o 2 de setembro. O prezo da ruta máis a cea é de 35 euros para adultos e 15 euros para nenos e nenas de 6 a 12 anos. As entradas poden adquirirse en Talleres Taín ou contactando cos teléfonos indicados no cartel oficial do evento.