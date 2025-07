Peregrinus Dezae se rinde

«Las fuerzas se acaban y la rendición está cerca», con esta lacónica frase comienza Daniel Antelo el comunicado con el que anunciaba ayer el cierre de Peregrinus Dezae. Antelo explica que «es inviable seguir adelante porque no se dan mantenido los gastos». Al respecto, recuerda que lleva poniendo dinero de su bolsillo (400 euros al mes) desde hace tres años en lo que es una situación insostenible para su proyecto jacobeo. Además, también reconoce que desde hace un tiempo incluso tiene problemas para poder pagar el alquiler del local que ocupa en las Galerías Colón porque «abrir la puerta son 17 euros». Así las cosas, se dará un tiempo hasta final de año para tomar una decisión que, hoy por hoy, resulta irreversible a tenor del escrito hecho público.

La emotiva nota subraya que «trabajar en una asociación sin ánimo de lucro como Peregrinus Dezae es un acto de entrega constante. Es poner el corazón donde a veces no alcanza la razón. Es luchar por causas que muchas veces parecen invisibles, y remar contra corriente en mares llenos de indiferencia». Antelo añade que «pero también es legítimo, humano y necesario reconocer cuando ya no se puede más. Porque detrás de cada proyecto, de cada actividad y de cada sonrisa que intentamos provocar, hay personas que sienten, se agotan y, en ocasiones, se rompen» para pintar un panorama desolador en lo que al trabajo de ayuda a los peregrinos se refiere.

El máximo responsable de Peregrinus Dezae continúa indicando que «está bien decir ‘hasta aquí’». Está bien apartarse cuando la salud mental, la vida personal o simplemente la pasión que un día nos trajo hasta aquí, se ven erosionadas. Porque rendirse no siempre es fracasar; a veces es un acto de valentía, de amor propio y de respeto a lo que un día fuimos capaces de hacer» y recuerda que «sabemos que no tenemos palabras suficientes cuando el riesgo de cerrar las puertas está ahí. El Punto de Información al Peregrino en Lalín no se trata sólo de un espacio físico, sino de los sueños, las luchas y las pequeñas batallas ganadas que se han tejido día a día con esfuerzo, amor y convicción».

Mundo más justo

Como no podía ser de otra forma, el lalinense Daniel Antelo agradece el apoyo prestado durante todo este tiempo: «Fuisteis muchos los que de manera privada os interesasteis por nuestra situación, y hoy queremos dar las gracias por enviarnos tanto ánimo. Porque aunque ahora todo parezca incierto y el cansancio pese más que nunca, sabemos que no estaremos solos. Más allá de la continuidad, quedara la fuerza de una comunidad de amigos peregrinos, las historias que ayudaron a cambiar nuestro inicio, la gratitud y el inmenso valor de haber intentado querer hacer del mundo un lugar un poco más justo».

Y, por último, muestra su intención de seguir echando una mano en la ruta jacobea desde algún nuevo proyecto: «Si en algo seguiremos será en la ayuda al caminante a pie de Camino. A veces, lo que necesitamos no es una solución mágica, sino un espacio seguro donde poder compartir el peso de estas decisiones, repensar alternativas o simplemente respirar». En caso de cerrar definitivamente, Antelo tiene pensado guardar todo el material de su oficina «por si algún día vuelvo a abrir algo parecido», concluye.