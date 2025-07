«A fuerza bruta, el caballo te gana, seas mujer o hombre»

Es la mujer (In)Visible del mes de julio del concello de Silleda, ¿cómo recibió la noticia?

Pues me hizo mucha ilusión. Me llamó Ángela Troitiño para comunicarme que había sido seleccionada. Resulta que el día 11 es el Día del Caballo, lo que les hizo pensar en mí. Aunque para mí los caballos son una de mis pasiones, ahora mismo son algo a lo que sólo les puedo dedicar mi tiempo libre.

¿No se dedica a la cría de caballo como oficio principal?

Actualmente trabajo en una carpintería metálica, que al igual que el negocio de cría de caballos, son empresas familiares. Pero en mis ratos libres me dedico al mundo del caballo, aunque ya no practique la equitación. En la empresa familiar nos dedicamos a la cría, preparación y venta de caballos. Mi hermano y yo siempre trabajamos mano a mano, y sin su ayuda y apoyo nunca hubiera empezado en este mundo. Desde que ya no monto, contamos con el jinete Carlos Jacobo Sotelo, que lleva con nosotros muchos años y es una pieza fundamental de la empresa. Realmente es él quien trabaja a los caballos, y nosotros opinamos cuando podemos.

¿Qué le atrae de este mundo?

No sabría decir, el caballo es un animal muy agradecido. Aunque es un animal que considero desconocido para la mayoría de la gente, porque no todo el mundo cuenta con un espécimen en sus casas. Es un animal muy inteligentes y de los que se puede ganar muchísimo. Y para mí, verlos crecer es muy especial. Los criamos desde pequeños y están en semi-libertad, para que puedan desarrollarse y tener sus propias personalidades.

¿Recuerda a algún caballo con especial cariño?

Hay muchísimos que criamos, pero posiblemente me quedaría con la Jareña. Fue una de las yeguas que nació cuando yo entré en este mundo ya de forma profesional. Fue una de las primeras que nació en nuestra casa, y aunque hubo otras ese año, decidimos criarla y domarla. Viví con ella todo su ciclo vital, como crecía, concursé con ella, la vi preñada, y para mí eso fue muy especial. Además, tenía muy buen carácter y era muy inteligente, era todo corazón. También es muy especial Seductor, llegó antes de que empezara yo, era un caballo muy complicado pero muy bueno. Quizás sea difícil de comprender, pero es que tenía mucho carácter, quizás demasiado, pero cuando conseguías su confianza era espectacular. Aprendí mucho con él, y luego crié a muchos de sus hijos.

¿Y cómo es ser mujer dentro de este mundo?

Este es un mundo mixto, hombres y mujeres compiten como iguales. No varían las exigencias. Yo cuando nadaba antes, venía de una disciplina que nos separaba, teníamos diferentes tiempos y marcas. Pero en el mundo del caballo todos competimos por igual, domamos por igual. Y algunos pueden opinar que los «hombres domamos mejor porque tenemos más fuerza», pero la fuerza al caballo no le importa, porque a fuerza bruta no le va ganar ni un hombre ni una mujer. Y además, no vas a conseguir nada. Luego, si ves los campeonatos del mundo o olimpiadas, las mujeres están presentes y con una representación de amazonas muy capaces. Y en el mundo de la cría también somos muchas.

La transición entre la natación a la equitación tuvo que ser difícil.

Para mí el cambio más importante fue pasar de un deporte individual al que le dediqué catorce años, a uno en el que tuve que aprender a trabajar en equipo con un caballo. Ya no dependía sólo de mí, el caballo también marca sus tiempos. Al poco de empezar, una mañana descubrí que se había lesionado un caballo de noche, y tuve aprender de esta situación.