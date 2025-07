En Couso a festa faise con moita cabeza

Hai festas que se celebran, e hai festas que se constrúen. En Couso, parroquia da Estrada, a cita co festival As Nosas Músicas é das segundas: un traballo que medra ano tras ano coa forza da veciñanza e o orgullo pola cultura galega. O 13 e 14 de agosto, música, tradición e identidade volverán encher o lugar, nun evento que xa vai pola súa vixésimo oitava edición. Mais, entre concertos e actividades, hai unha presenza que non pasa desapercibida: a dos cabezudos e xigantes de Couso, que animan, bailan e fan rir sen pronunciar palabra.

O curioso é que esta iniciativa, hoxe unha das máis populares do festival, só leva tres anos de vida. Xurdiu a partir dunha proposta da Asociación Cultural A Xesteira, co obxectivo de recuperar unha tradición que durante décadas formou parte inseparable das festas galegas. «Antes non había festa na aldea sen xigantes e cabezudos», lembran dende a organización. Esa idea tomou corpo nun obradoiro aberto á veciñanza, onde se combinou o saber popular co coñecemento técnico de Anxo Viravolta, especialista na confección de personaxes e monicreques tradicionais.

O proceso durou arredor de dous anos e contou coa participación duns 25 veciños e veciñas. Alén de deseñar e construír as figuras, tamén houbo que ocuparse do vestiario, tarefa asumida por costureiras da parroquia. O resultado foi a creación de sete figuras inspiradas na lenda de Pepa a Loba e no imaxinario colectivo galego. Xunto a Pepa desfilan personaxes como un xeneral do Ulla, o crego, o atracador ou o cacique, todos eles cunha carga simbólica que esperta a curiosidade e o entusiasmo do público.

A presenza destes xigantes resulta un auténtico espectáculo visual. Cores vivas, formas expresivas e un movemento constante que achegan as figuras ao público, mesturándose coa xente no campo da festa. Pero detrás, hai unha importante loxística que non sempre se ve: precísanse sete persoas para portar as figuras, outras catro para axudar a vestilas, e uns sete músicos para a charanga que lles dá vida e ritmo. Todo isto, nun contexto no que a organización do festival tamén está pendente doutras moitas tarefas.

Con todo, o esforzo paga a pena. A actividade conseguiu conectar co público de todas as idades e recuperou un elemento esencial do noso patrimonio festivo. Ademais, o proceso de creación tivo un efecto inesperado pero moi valioso: fortalecer os lazos dentro da comunidade. Durante meses, as reunións para traballar nas figuras convertéronse en espazos de encontro, colaboración e aprendizaxe compartida. Veciños que apenas coincidían antes comezaron a verse con regularidade, a compartir cafés e historias mentres pintaban ou cosían, a sentir que formaban parte de algo común.

E esa sensación permanece. Aínda que o desfile dos xigantes se concentre nun par de días, o seu impacto social esténdese no tempo. É tamén por iso que outras localidades comezan a interesarse por estas figuras. Dende A Xesteira non descartan que, no futuro, poidan levar os xigantes máis alá de Couso. Por agora, porén, seguen sendo unha seña de identidade da parroquia, un símbolo do traballo colectivo e da memoria recuperada.

Mentres tanto, As Nosas Músicas prepara outra edición con todos os ingredientes que a fixeron especial: música, actividades para todos os públicos e, sobre todo, unha aposta firme pola cultura.