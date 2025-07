¿Por qué ahora? La nueva interpretación legal que allana la moción contra Pichel

El Partido Popular de Forcarei y el concejal no adscrito Rafael Fiestras registraron este miércoles una moción de censura contra la alcaldesa socialista Verónica Pichel. La fecha elegida no parece casual: apenas dos días antes, el Boletín Oficial del Estado publicaba una sentencia del Tribunal Constitucional que, a efectos prácticos, elimina un obstáculo legal clave para que este tipo de iniciativas prosperen. Aunque tanto el PP como Fiestras llevan casi dos años mostrando su desacuerdo con la gestión del actual gobierno local, es ahora, tras este cambio normativo, cuando la moción se convierte en aritméticamente viable.

La sentencia del Constitucional, fechada el pasado 10 de junio pero publicada en el BOE este lunes 14 de julio, declara inconstitucional un párrafo del artículo 197.1.a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Ese párrafo exigía mayorías reforzadas para aprobar mociones de censura cuando estas eran promovidas o apoyadas por concejales considerados tránsfugas, es decir, que hubiesen abandonado el grupo político con el que concurrieron a las elecciones. La resolución del alto tribunal entiende que tal limitación puede vulnerar el derecho fundamental a la participación política, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Por tanto, esa porción de la norma queda sin efecto, y con ella, se desactiva el castigo legal al pacto con representantes no adscritos.

Esta nueva interpretación tiene una repercusión directa en el escenario político de Forcarei. Hasta ahora, para desbancar a Verónica Pichel mediante una moción de censura, era necesario sumar siete concejales: los cinco del Partido Popular, el apoyo del concejal no adscrito y también el del representante del BNG, Roberto Jorge. Sin embargo, con el nuevo marco, basta con seis: los cinco populares y Fiestras. La publicación de la sentencia en el BOE modifica la regla del juego, y la reacción ha sido inmediata: solo dos días después, este miércoles, la moción era registrada.

La oposición a Pichel no es nueva. Desde el comienzo del mandato, en junio de 2023, la tensión fue palpable. El PSOE alcanzó la alcaldía tras un pacto con el BNG, pese a que el PP fue la fuerza más votada. Pero el acuerdo duró poco: en septiembre, apenas tres meses después de comenzar la legislatura, Rafael Fiestras se abstuvo en la votación sobre las dedicaciones de dos tenientes de alcalde, y fue expulsado del grupo socialista. Desde entonces, ha ejercido como concejal no adscrito, crítico con el gobierno local y con la propia alcaldesa, a la que acusa de inacción, mala gestión y abandono de los servicios públicos. Por su parte, el Partido Popular ha calificado el mandato de Pichel como un periodo de autoritarismo, confrontación institucional y oportunidades perdidas.

Por otra parte, el PSOE reaccionó con dureza al conocer la iniciativa, que propone a Belén Cachafeiro como alcaldesa, denunciando que la maniobra se apoya en un tránsfuga y estableciendo un paralelismo con lo sucedido en octubre de 2009 en Silleda, cuando el PP desbancó a la socialista Paula Fernández con una operación similar. La acusación de transfuguismo, sin embargo, no es tan sencilla de aplicar en este caso. La definición habitual, establecida por el Pacto Antitransfuguismo y recogida por distintas resoluciones judiciales, considera tránsfuga al representante que, traicionando a su formación, facilita un cambio de gobierno. Pero en el caso de Fiestras, no hay abandono voluntario: fue expulsado del PSOE tras su abstención en una votación concreta. Desde entonces, no se ha integrado en ninguna otra fuerza política ni ha ingresado en el grupo municipal del PP.

El matiz es importante. Mientras el PSOE lo considera un caso claro de transfuguismo, para el PP y para el propio Fiestras, su situación responde a una ruptura forzada con su partido, no a una estrategia premeditada. La sentencia del Tribunal Constitucional parece respaldar esta interpretación más flexible. La moción, que se debatirá el próximo 31 de julio, se convierte así en la primera en Galicia que podría prosperar directamente gracias a esta nueva jurisprudencia.