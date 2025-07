Verónica Simón Mejuto, nova directora do CEIP de Silleda

O 11 de xullo tomou posesión o novo equipo directivo do CEIP Plurilingüe de Silleda. Está formado por Verónica Simón Mejuto, no cargo de directora; Miguel Vilariño Torres, como secretario; e Noa Fuertes Opazo, xefa de estudos. Logo da renuncia do anterior equipo, entre o 1 e 10 de xullo, nomeouse a esta dirección non provisional.