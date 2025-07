«Coser y pintar son para mi la paz absoluta»

Bajo el título de «La danza cromática de las Durmientes Eternas» Olalla Garra cuelga a partir de mañana en el Casino de Lalín una exposición onírica y vibrante donde la paleta cromática adquiere un gran protagonismo. Los precios de las obras oscilan entre los 10 y los 70 euros según formato.

-¿Le llevó mucho tiempo completar la muestra?

-Es una exposición, como digo yo, de número raro porque son 49 las piezas que voy a colgar en el Casino pero es que yo soy así, de números raros. Tengo que decir que algunas de las obras que se van a poder ver en el Casino las tengo acabadas desde 2023, otras son del año siguiente y este año hice también otras nuevas. Pero, bueno, las de gran tamaño me llevaron mucho tiempo porque yo pinto muchas rayas. A lo mejor, para una grande necesito casi las 24 horas.

-¿Sigue sintiéndose cómoda tratando la temática onírica?

-El mundo de los sueños me gusta un montón. Desde siempre yo los sueños los recuerdo completos y, aunque suene un poco raro, si quiero soñar con algo, a base de insistir lo termino consiguiendo. Puedo hacer lo que quiera con él. Es ahí un mundo que me interesa mucho desde siempre.

-¿Quiénes son esas Durmientes Eternas de la exposición?

Las durmientes son esas mujeres que parece que están estáticas, con los ojos cerrados, pero que en realidad están todas soñando al mismo tiempo que están danzando dentro. Y lo de cromática viene porque yo utilizo los colores como un lenguaje emocional. Ellas puede que no lo estén pasando bien en la vida real y tengan sus problemas habituales y, después, entran en su mundo de sueños que es una forma en la que pueden ser libres.

-¿Son seres tangibles o sólo habitan en la mente su creadora?

-Son personajes creados por mí y siempre surgen de cero. Como te decía antes, una vez que entran en su mundo onírico pueden llegar a ser lo que siempre quisieron.

-¿Continúa buscando la inspiración en la cultura japonesa del Manga como hacía antes?

Vinculada al Manga y a todo lo que significa siempre lo voy a estar. Lo que pasa es que antes lo llevaba a cabo de manera digital pero ahora he descubierto lo de pintar con rotuladores, algo que no había hecho en mi vida. En un viaje durante unas vacaciones, en el que no podía llevar el ordenador, tenía un bloc y un estuche con cuatro rotuladores y empecé a pintar todas las noches (yo siempre pinto por la noche). Le pillé el gusto a trabajar con rotuladores y me ayuda un poco a desconectar porque hago mucha raya y ondas.

-Parece complicado pintar con un trazo tan grueso, ¿no?

-Ya te digo que nunca pensé que acabaría pintar con rotuladores. De hecho, tengo pensado seguir haciéndolo. No tengo pensado dejar de lado todo lo digital y el Manga porque es algo que va conmigo.

-¿Tendrá tiempo para hacerle un hueco a sus tatuajes?

-Es que ahora me vi superada por todo lo que estoy haciendo. Al final, estaba metida en tantos proyectos y en tantas cosas que no podía atender a todo. Entonces, tuve que escoger entre la felicidad, que para mi es pintar, o el dinero. Y me quedé obviamente con la felicidad. Sin olvidarme de coser, que es otra de las maneras que tengo de desestresarme el día. Coser y pintar son para mí la paz absoluta.