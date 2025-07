Mónica Trujillo Souto, «(in)visible» deste mes no Concello de Silleda

Coincidindo co Día Mundial do Cabalo, o Concello de Silleda pon este mes o foco en Mónica Trujillo Souto. Nomeada «(in)visible» de xullo, esta deportista «representa como poucas a forza da paixón, o esforzo constante e o amor pola súa terra». Naceu en Silleda e, logo de vivir e coñecer outros lugares, escolleu voltar á súa terra natal para formar aquí a súa familia. A súa vida estivo sempre vencellada ao deporte e ao compromiso.

Como deportista, comezou a nadar aos 6 anos co grupo do CEIP de Silleda, e pouco despois entrou no Club de Natación Lalín. A súa traxectoria levouna a competir en diferentes niveis e probas, culminando na temporada 2005-2006 cun primeiro posto nos 200 e un segundo nos 100 metros bolboreta no Campionato de España de Natación de Verán. Con todo, destaca que o máis valioso da natación foron os valores que lle deixou: «disciplina, constancia e superación».

En 2010, con 20 anos, grazas ao seu irmán, descubriu a doma clásica e namorouse deste deporte. Durante case unha década dedicouse en corpo e alma aos cabalos ata que unha lesión a obrigou a deixar a montura. Aínda así, continúa hoxe vencellada á empresa familiar dedicada á cría, preparación e venda de cabalos. Mónica fala do mundo ecuestre como «unha escola de vida, onde o respecto, a paciencia e a empatía son fundamentais».

O seu traballo e compromiso tamén se reflicten nos logros acadados: En 2022, co cabalo Zimbabwe RA e o xinete Carlos Jacobo Sotelo, participou no Campionato do Mundo de Cabalos Novos. En 2024 e 2025, con Negrón F, acadaron o 1º e 2º posto, respectivamente, no Campionato de España de Pura Sangue Lusitano. En campionatos galegos, conseguiron numerosos títulos absolutos, por equipos, en categoría de poldros… Antes de centrarse na doma, participaron en concursos morfolóxicos, con distincións á mellor gandería ou varias de campións de raza.

Con esta deportista local, o Concello de Silleda, a través do departamento de Igualdade, dirixido por Ángela Troitiño, continúa o programa (In)Visibles: doce meses, doce mulleres. Arrancou en xaneiro de 2024 para visibilizar a pegada e o legado que deixaron e deixan as mulleres na sociedade silledense.