A Estrada abre el vaso grande de las piscinas, gratuitas toda la temporada

El Concello de A Estrada reabrirá este viernes el vaso grande de la piscina municipal tras finalizar una reforma integral que afectó a buena parte del recinto acuático. Como medida compensatoria por las molestias ocasionadas, el acceso a las instalaciones será gratuito hasta el final de la temporada, el próximo 15 de septiembre.

El proceso de llenado del vaso principal comenzó este martes 15 de julio, siguiendo el calendario previsto por el gobierno local. Aunque las obras retrasaron parcialmente el inicio del verano de baño, desde el 1 de julio los usuarios pudieron acceder a los dos vasos secundarios del complejo. Ahora, con los trabajos concluidos, se reabre por completo el recinto en condiciones óptimas.

El alcalde, Gonzalo Louzao, justificó la gratuidad como un gesto hacia la ciudadanía. «Queremos que los vecinos disfruten de una piscina más segura, más moderna y con acceso libre este verano», señaló. También agradeció la comprensión vecinal ante los retrasos y defendió la calidad técnica de la obra. En sus declaraciones, lamentó las críticas del principal grupo de la oposición, al que acusó de falta de respeto en sus intervenciones a través de redes sociales.

Durante la reforma surgieron complicaciones técnicas inesperadas, como el hallazgo de una losa de hormigón flotante en el fondo del vaso principal, instalada en los años 90 para reducir su profundidad. Al no estar anclada a los muros laterales, generaba movimientos estructurales que exigieron soluciones específicas para garantizar la seguridad.

Otra consecuencia de las obras fue el deterioro de la zona verde que rodea la piscina grande. Aunque se valoró instalar césped natural, los técnicos desaconsejaron esta opción por los cuidados que requiere en sus primeros días. Como alternativa temporal, se ha colocado césped artificial, y se ha aplicado tierra negra para sembrar pasto natural una vez finalice la temporada.

En las próximas horas también se retirará la valla de seguridad que separaba el área en obras del resto del recinto, lo que marcará el regreso a la normalidad de estas instalaciones. Además, el gobierno local adelanta que todavía tiene en cartera un proyecto para complementar la reforma. Se trata de una zona de juegos acuáticos para los más pequeños, que espera estrenar el próximo año.

El PSOE recuerda que son dos los veranos con recorte de servicio

El portavoz del PSOE, Luis López Bueno, se pronunció sobre la apertura del «flamante vaso grande» de las piscinas municipales y recordó que esta llega «17 días después de lo que afirmaban en junio, y dos días después de lo que anunciaron la semana pasada». El líder socialista considera «desastrosa» la gestión de este gobierno municipal con respecto a las piscinas.Recordó que el año pasado ya se recortó un mes del período de apertura con la excusa de que «en septiembre se iniciarían las obras de reforma», que finalmente comenzaron en enero de este año. Lo que sucedió en realidad, afirma, es muy distinto: «A fecha de 15 de junio no habían contratado al socorrista, y por tanto no podían abrir las piscinas al baño; además, tenían previsto sacar a licitación la reforma para comenzar en septiembre, pero no fueron capaces de hacerlo».Este año, nuevamente se reduce un mes del período habitual de apertura (15 de junio al 15 de septiembre). López Bueno celebra la decisión de no cobrar entrada durante toda la temporada, pero advierte que «no debe colar como una medida social lo que en realidad es una compensación para tapar la gestión chapucera».