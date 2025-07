1980, a década na que compartimos pupitre

«Qué che parece se organizamos un reencontro de alumnos do colexio público de Silleda?». «A min, perfecto. Para o 2027 fai 40 anos que deixamos o colexio! Que maiores somos!». Así foi como botou a andar, non hai nin un mes, a idea de argallar unha xuntanza de antigos compañeiros de pupitre. A data elixida é o vindeiro 11 de outubro, en Silleda, por suposto, e nun sitio por concretar, en función tamén da cantidade de participantes.

«Primeiro pensamos en xuntarnos os do 73, pero había xente nacida nos anos anteriores ou posteriores cos que coincidimos por repeticións de curso e non queriamos deixalos fóra. Así que acordamos abrilo uns anos cara arriba e cara abaixo, e convocamos aos nacidos entre 1970 e 1975, por acotalo dalgún xeito», comenta un dos argallantes. «Vamos, que todos somos, ou seremos ao longo deste ano, cincuentóns», remarca.

A día de onte, a xuntanza superaba os 120 integrantes, unha cifra que, estiman, pode ser a cuarta parte de todos os nacidos entre 1970/75 que cursaron a antiga EXB

A primeira convocatoria fixérona a través de Facebook, en concreto polo grupo Veciños do Trasdeza, e a través desa mesma rede social foron localizando a algúns antigos compañeiros para invitalos a que se uniran ao grupo de WhatsApp. A día de onte superaban os 120 integrantes, unha cifra que, estiman, pode ser a cuarta parte de todos os nacidos entre 1970/75 que cursaron a antiga EXB, toda ou en parte, no Grupo, denominación popular do actual CEIP Plurilingüe de Silleda que aínda perdura en certos ámbitos. Así que convidan a todos os rapaces e rapazas que compartiron pupitres desde mediada a década dos 70 ata finais dos 80, a sumarse á convocatoria. Poden facelo, só mediante WhatsApp, a través dos teléfonos 627374862, 650070641 ou 654039495.

O reencontro do sábado 11 de outubro consistirá nun xantar a celebrar na propia localidade de Silleda, a poder ser, ou nalgunha das súas parroquias. «O sitio concreto dependerá moito da xente que se xunte. Por iso, é importante que os que queiran sumarse, o fagan canto antes. Incluso aquelas persoas ás que non lle vaia ben a data elixida poden participar no grupo con vistas a un segundo reencontro máis adiante», indican.