«La canción ‘Eva María’ fue un regalo de bodas para nuestro teclista Chapete»

Cuatro números uno de superventas, dos números uno en Los 40 Principales, once títulos en el top 5 de ventas y más de dos millones de discos vendidos sólo en España son las cifras que adornan la trayectoria de Fórmula V, el paradigma del pop alegre y sin más pretensiones que un consumo rápido en guateques juveniles. Paco Pastor es su eterno «front man».

—¿Cuál es el secreto para todavía en la brecha con Fórmula V?

Habrá que preguntárselo a quien mantiene ahí nuestro legado de canciones y de grupo. Porque la verdad es que yo soy el primer sorprendido de que pasados ya casi 56 años todavía la gente cante nuestras canciones en los sitios a donde vamos. Y, sobre todo, como digo yo siempre, es que parece que no han pasado los años.

—Y cuando empezaron en la zona de Cuatro Caminos y el barrio de San Blas, ¿esperaban llegar tan lejos como grupo?

¡Qué va! Nosotros cuando empezamos teníamos 17 años. De hecho, el primer contrato discográfico lo tuvo que firmar mi madre porque yo todavía era menor de edad en ese momento. Con eso te digo todo. A esa edad en lo único que pensábamos era en pasarlo bien, divertirnos y en que nos gustaba muchísimo la música, pero ni por asomo pensábamos que nuestras canciones como digo muchas veces se harían inoxidables y que fueran a resistir el paso del tiempo.

—¿Fórmula V o Fórmula Quinta?

Eso es algo curioso, la verdad. Nosotros realmente el nombre nos lo pusimos porque acababa de inaugurarse el circuito del Jarama estaba muy de moda la Fórmula 1. Nos pusimos Fórmula V, además sin el artículo, porque todos los grupos de entonces como Los Brincos, Los Bravos y demás tenían por delante el artículo. Lo que pasa es que, no sé, por aquello de que gráficamente quedaba más bonito la V romana se la pusimos. Entonces ya empezaron unos a llamarnos Fórmula V y otros Fórmula Quinta. Lo importante es que la gente sabe que es lo mismo. Nosotros ya nos hemos quedado con el «quinta» y hasta nosotros mismos nos llamamos así.

—¿Hay un antes y un después del éxito de «Eva María»?

Bueno, te diré. Realmente, el antes y el después vino con «Cuéntame», aunque no fuera nuestro primer número uno porque antes estuvo «Tengo tu amor» e incluso «La playa, el sol, el mar, el cielo y tú», que fue el primer éxito nuestro que nos llevó a los puestos más altos de las listas. Pero «Cuéntame» realmente fue la canción que nos disparó y a partir de ahí ya vinieron títulos como «Cenicienta» o «Busca un amor», la canción que compuso Juan Pardo para nosotros, «Vacaciones de verano», «La fiesta de Blas» y, por supuesto, también «Eva María». Te pones a pensar ahora, con el paso del tiempo, y son muchas.

—¿Existió Eva María o era un personaje ficticio de la época?

Claro que existió. Era la mujer de Chapete, nuestro teclista. La verdad es que el tema tiene una historia muy curiosa. La canción se iba a llamar «Ana María» y de hecho la grabamos con la letra y ese nombre. Lo que pasa es que Chapete en una de estas nos dijo al resto del grupo que se iba a casar, algo que nos pilló de sorpresa a todos. De hecho, él se había echado una novia desde hacía muy poquito, unos tres meses si no recuerdo mal. Fue una boda súper rápida, la verdad. Y se le ocurrió a Pablo Herrero y a José Luis Armenteros darle la sorpresa a Chapete cambiando el nombre de la canción por «Eva María» porque la novia se llamaba Eva. Me metí en el estudio sin que lo supiera nuestra teclista y volví a grabar el trocito en el que se dice el nombre. Lo cierto es que «Eva María» fue un regalo de bodas para nuestro teclista Chapete y fíjate lo que ha sido en todo este tiempo.

—Sorprende escuchar a las nuevas generaciones cantar temas de un grupo como Fórmula V.

Yo me quedo asombrado porque en nuestros conciertos, aunque digamos la edad predominante es de 55 años para arriba, pero hay cantidad de gente joven, muy joven, que conocen canciones de las que estamos hablando y que han trascendido el paso del tiempo y han ido pasando de generación en generación y ahí radica su éxito.

—¿Por qué desapareció el fenómeno de la canción del verano?

Pienso que se siguen haciendo buenas canciones y que hay buenos artistas. Lo que pasa es que la oferta es tan grande que no da tiempo a que echen raíces. Todo pasa muy rápido, con honradísimas excepciones como un Pablo López o un Alejandro Sanz, y hay tanta oferta cultural tanto en la música como en la literatura y no digamos las películas –antes una película como ET te duraba en cartel un año y ahora lo que salga te dura un mes–, que no da tiempo a asentarse como fue nuestro caso. Por eso me siento muy orgulloso y muy agradecido después de tantos años dedicándome a la música.