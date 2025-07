El nuevo modelo familiar: existen más comercios para mascotas que para bebés

¿Quién no se ha cruzado con una persona paseando a un carrito, y al fijarse se ha encontrado con que lo que iba dentro no era un humano sino algún tipo de mascota? Hoy en día se puede afirmar que cada vez la gente se preocupa más por sus mascotas y los tratan como a uno más de la familia, pero este fenómeno puede acabar teniendo resultados bastante interesantes. En la zona han abierto al menos dos negocios especializados nuevos para los más peludos del hogar, que se unen a una oferta amplia de comercios como veterinarios, más de una peluquería canina y tiendas de alimentación o accesorios para mascotas. La mayor concentración, sin embargo, se encuentra entre las dos cabeceras, Lalín y A Estrada.

El paisaje es más desolador si se observa la cantidad de tiendas especializadas en los otros miembros más pequeños del hogar, los bebés. En todo el territorio no existe ninguna tienda únicamente de puericultura, así que para poder acceder a una es necesario viajar a una ciudad o realizar compras online. Por lo que, ¿estamos ante un cambio de modelo familiar? ¿Existe alguna relación entra la aparición de unas y la desaparición de otras? ¿Por qué pasa esto?

Ortodeza tiene una sección de puericultura. | Bernabé/Javier Lalín

Un factor clave parece ser el decreciente índice de natalidad, que fue de 313 recién nacidos en las dos comarcas en el año 2024, según los datos recogidos por el Instituto Gallego de Estadística. Es un úmero inferior al de hace cinco años, con 366 bebés en 2020, y mucho menor que los 457 nacidos de hace diez años. Aunque los picos de natalidad se concentran una vez más en los ayuntamientos más grandes, esto no las ha salvado de perder dos tiendas especializadas en natalidad en los últimos años.

Si bien existen comercios de venta de ropa infantil, desde bebés a niños, sólo quedan contados negocios que tienen apartados de puericultura. Ortodeza en Lalín es uno de ellos, una tienda que vende desde accesorios de baño a pañales. «Nosotros no notamos la bajada de demanda del producto que ofrecemos, existen más comercios pequeños que tienen otro tipo de productos para bebés. Diríamos que lo que más notamos es que mucha gente pide estas cosas cada vez más por internet» explican desde el comercio.

La compra on line es un fenómeno global que afecta a toda Galicia. El IGE recogió en su Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías que en 10 años, la población gallega que realiza sus compras a través de internet ha pasado de ser un 36,5% la a un 55,3% en 2024, y todo esto teniendo en cuenta de que esta es una población envejecida.

El fenómeno de la compra online afecta a la zona y a todos los negocios, pero en el caso de las tiendas de mascotas, aunque se ven afectadas de modo similar, siguen abriendo nuevos negocios fisicos. Viralatas Shop era un negocio online hasta agosto de 2024, que inauguró su tienda en Lalín. Silvia, la propietaria, explica que al ver que el negocio funcionaba bien decidió poner en marcha el local físico, sobre todo porque «mis ventas siguen siendo principalmente online, pero abrí la tienda porque no existe el modelo de negocio que tengo en la zona, con variedad de productos y marcas exclusivas». Admite que en los últimos meses ha notado un aumento de cachorros de perros y gatos, y un incremento en la tendencia por la prevención de enfermedades y los cuidados de las mascotas, es decir, una demanda de suplementos y otros productos naturales de cuidados. «Por ejemplo, ofrezco mucho producto de micoterapia (uso de setas o extractos), cuidado articular, prevención de alergias, suplementación para dietas caseras, etc. Y claro, aquí no había nada de este tipo, pero empieza a haber una demanda para este tipo de cuidados» explica Silvia.

Su perfil de cliente es gente joven de entre 20 y 30 años, tanto hombres y mujeres, y mujeres de más de 40. Suelen ser gente muy informada, ya sea por educadores, veterinarios u otros profesionales, y que ya compraban este tipo de productos en ciudades.

Estos perfiles coinciden dos peluquerías de la zona, Catro Canciños en A Estrada y Domo Pets en Lalín. María de Catro Canciños explica que cada vez sus clientes miman más a sus mascotas, «ya que aún me traen perros para un corte de verano, pero cada vez más los dueños los traen para un cuidado rutinario». Ambascomentan que la nueva demanda que ha emergido es los lavados y cortes para gatos, para facilitar la comodidad de sus felinos.

Mochilas y arneses

Aunque la tendencia sea cada vez cuidar más de los animales domésticos, esto no significa que la zona sea un centro de mascotas antropomorfizadas. Silvia explica que, «por ejemplo, Lalín no es una localidad completamente pet friendly. Todavía quedan ideas diferentes, y puede que erróneas, sobre cómo tratar a las mascotas, pero se está abriendo un camino. Hay gente que cuida de sus animales como si fueran miembros de la familia». Explica que aunque dispone de artículos como arneses para gatos y perros, cosas como mochilas para pasear o carritos de mascotas es algo muy poco demandado para una tienda pequeña en estas comarcas, algo para lo que habrá que recurrir a internet, al igual que para los de bebés.

«Los animales ya son un miembro más de la familia»

La mayoría de propietarios que abren este tipo de tiendas hablan de que la tendencia es que «las mascotas sean un miembro más de la familia». Desde hace unos años, investigadores universitarios publican estudios sobre la antropomorfización de las mascotas, una tendencia que atribuye rasgos, emociones e intenciones propias de humanos a las mascotas, lo que ayuda a satisfacer una necesidad de los dueños de tener una relación con este tipo de animales. Esto no necesariamente significa que un mayor cuidado se traduce a humanizar, pero lo cierto es que cada vez los servicios son más específicos. Por ejemplo, la atención a la salud a través de la comida, como es la creciente tendencia al tipo de dieta BARF (alimentación cruda biológicamente apropiado) o peluquerías con servicios para gatos, que históricamente se consideraba que no hacía falta bañarlos o cortarles el pelo.