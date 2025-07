As Nosas Músicas celebra unha nova edición co foco posto na presenza feminina

A parroquia estradense de Couso convértese un ano máis nun referente da música tradicional galega coa celebración da vixésimo oitava edición do festival As Nosas Músicas, que terá lugar os días 13 e 14 de agosto. O evento contará con actividades durante toda a xornada e porá o foco na presenza feminina nas músicas e artes tradicionais, cun programa diverso que mestura concertos, obradoiros, charlas e espectáculos de rúa.

A presentación oficial do cartel tivo lugar este martes no consistorio estradense. O acto estivo encabezado por representantes da Asociación Cultural A Xesteira, entidade organizadora, e do colectivo O Rueiro, que colabora activamente no festival. Participaron tamén o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, a concelleira de cultura, Lucía Seoane, e representantes de empresas patrocinadoras locais. Durante a súa intervención, Louzao sinalou: «é un orgullo para nós contar cun festival desta categoría no noso concello, que ademais levou o premio Martín Códax o ano pasado».

A programación comezará o mércores 13 de agosto pola tarde, con xogos tradicionais a cargo de Anacos ás 17.00 horas, seguidos da apertura da III Mostra de Artesanía ANM ás 18.00, animada pola charanga Ultreia. Ás 19.30 horas, a compañía Seisdedos ofrecerá o espectáculo de monicreques Cocer e cantar, dirixido ao público familiar.

Un dos momentos máis destacados chegará a partir das 21.00, coa xa tradicional ruada, que contará coa participación de agrupacións como Tequexeteldere Pandeireteiras, Ultreia, Gaiteiros de Barbude, As Rianxeiras da Covecha e as Pandeireteiras da Carrabouxa, entre outras.

A segunda xornada, o xoves 14 de agosto, comezará ás 12.00 horas coa reapertura da mostra de artesanía. Media hora despois celebrarase unha mesa redonda sobre a tradición oral musical en Galicia, moderada por Pilar García Rego, coa intervención das Pandeireteiras de Buxán (Rois) e das artistas María Vidal, Uxía da Pontraga, Belén Tajes e Leticia López Rey.

Ás 14.00 horas terá lugar a sesión vermú, animada polas Pandeireteiras de Buxán, Benofán e os tradicionais Xigantes e Cabezudos de Couso. A tarde continuará cunha nova sesión de xogos tradicionais (16.30), a continuidade da feira artesanal unha hora máis tarde, e o espectáculo itinerante 10 anos percorrendo camiños, da compañía Os Monifates (18.30 horas). A animación correrá a cargo de Art-Monium (20.00) e ás 20.15 horas terá lugar unha clase de iniciación ao baile tradicional impartida por Montse Rivera.

O prato forte chegará pola noite, a partir das 21.30 horas coas actuacións de Lagharteiras, Silvaredonda, Alvariza e a Banda das Crechas no escenario principal. Ademais, entregarase o Premio ANM 2025, que nesta edición vai para Mercedes Peón.

O festival pecharase cunha foliada libre aberta á participación de músicos e asistentes. Ademais contará con zona de acampada, área gastronómica e autobús.