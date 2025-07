¿Sacar el carné de conducir en verano? Mejor ir a festivales o comprarse un iPhone

Es un clásico: llega el mes de julio y aumenta la matrícula de jóvenes con los 18 años recién cumplidos que quieren aprobar el carné de conducir de clase B, el que permite manejar coches y vehículos ligeros. Pero este perfil ha cambiado en los últimos años. «Ahora, sacan este permiso los estudiantes que tienen un trabajo en los polígonos industriales de Lalín 2000 o de Botos, por ejemplo», donde no existen paradas de autobús, como indica Ana Trabazo, de la Autoescuela Lalín. Estos jóvenes, si estudian o trabajan a diario en Santiago, prefieren desplazarse en tren o en bus, ya que tienen acceso a descuentos en el transporte público a través de la Tarxeta Xente Nova, entre otras medidas.

El problema de la juventud para ahorrar y comprarse una vivienda es el mismo: la dificultad para acceder un puesto de trabajo y poder emanciparse. Por eso surgen otras prioridades frente al carné de conducir, «como acudir a festivales o irse de vacaciones», indica Eva Louzao, gerente de la Autoescola Silleda. Ana Trabazo es más contundente aún. «El estudiante prefiere un iPhone a un coche». Por todo esto, puede que en algunas autoescuelas, como en la citada de Silleda o en Autes, en Lalín, sí se dé un aumento de matrícula durante el verano, pero muchos alumnos no aprueban el práctico hasta casi pasado el invierno siguiente. «Todo depende de la voluntad de cada uno» y del tiempo libre que puedan dedicarle durante el verano a la formación teórica antes del reinicio del curso universitario, en septiembre.

Las pruebas prácticas deben realizarse en Pontevedra, que por el momento dispone de examinadores y no registra listas de espera de hasta seis meses, como ocurre en Barcelona, donde en junio había 50.000 personas aguardando a hacer el examen. De todos modos, «hace un año que el práctico ya marca un tiempo limitado para cada alumno, y en verano se marcó también el número de examinandos», señala Gloria Porral, de Autoescuela Autes.

Carné de moto para opositores

Esa escasez de examinadores, aunque sea sutil, también afecta a las personas que quieren presentarse a oposiciones de Correos, pues uno de los requisitos para los puestos de reparto motorizado es disponer no solo del permiso B, sino también del carné A1 o A2, para motos con una cilindrada de hasta 125 centímetros cúbicos o de casi 47 caballos de vapor (cv) de potencia, en todos los casos con una antigüedad de al menos 3 años. El de moto, en concreto, se tiene en cuenta en puestos de consolidación o en bolsas de empleo, y puede sumar hasta seis puntos en la nota final. Sí existe también esta demanda en las autoescuelas dezanas, por eso se dispone de una pista en el polígono.

«El aprendizaje de moto es más complicado que el de coche, porque algún alumno puede no saber andar en bici y al final le sale más caro que el carné B», indica Ana Trabazo, que señala que en Santiago los alumnos llevan ventaja sobre los de Deza, al realizar las prácticas ya en la pista en la que van a ser evaluados. No es el único plus a la hora de escoger dónde sacarse el carné de conducir, sea el de moto o el de coche: en Compostela los precios son más baratos. Autoescuela Lalín también invita a pensar en la necesidad de invertir en motos automáticas a la hora de realizar las prácticas, «que podría atraer a alumnado de Ourense, por ejemplo», al tiempo que apunta otro motivo para el desencanto de los jóvenes que se sacan el carné B: «muchas veces, heredan el coche viejo de casa», con un sistema muy diferente al que tiene el vehículo en el que se formaron.

Vigo, 20 años a la espera

Sobre la posibilidad de que estos exámenes prácticos se realicen en Lalín para evitar desplazamientos continuos a Pontevedra, los formadores son escépticos, porque ya puestos a pedir, A Estrada tendría el mismo derecho. Y «no hay tanta presión en la zona como para examinarse aquí cada 15 días o una vez al mes», apunta Eva Louzao, desde Silleda. En Lalín, añade Trabazo, «no se reúnen los requisitos mínimos en señalización, no hay semáforos y, además, tendría que costear el Concello el desplazamiento de dos funcionarios». Recuerda que la delegación en Vigo para las pruebas prácticas tardó en torno a 20 años en convertirse en una realidad.

Los coches de segunda mano se revalorizan un 30%

Al margen de aquellos jóvenes que quieren aprobar el carné de conducir, otro perfil del cliente de las autoescuelas dezanas es el de una mujer «que se ha quedado viuda, y era su esposo el que conducía, o debe hacerse un reciclado porque lleva tiempo sin manejar el coche», señala la gerente de Autoescola Silleda. Tampoco podemos olvidar que algunas autoescuelas están homologadas para recuperar puntos del carnet, perdidos por superar la tasa de alcohol o por despistes al volante debido a la edad.

¿Y sigue siendo el coche sin carné una alternativa para jóvenes y mayores? No. Para conducir un coche sin carné, sí hace falta formación teórica, y si al año se examinan 500 personas del carné B, «cada dos años puede haber un alumno para esos coches sin carné», calcula Trabazo. Sobre la venta de coches híbridos y eléctricos, su consumo aún no se ha generalizado y eso explica que los coches de segunda mano con motor de combustión se hayan revalorizado un 30%, como indican desde Vealsi Deza. «Ahora ningún coche seminuevo cuesta menos de 10.000 euros, y nosotros debemos dar un año de garantía».

Si hablamos de un coche a estrenar de calidad media, el precio ya se coloca en los 35.o00 euros, «cuando hace 15 años estaba en los 20.000». La apuesta de empresas y la presión de la administración por el coche eléctrico para reducir el impacto ambiental también afecta a los talleres: los mecánicos han de seguir cursos específicos, usar zapatos y ropa especial, como batas de algodón puro, ya que se está tocando un coche apagado pero que funciona con alta tensión. No les queda otra opción que habilitar áreas específicas para este tipo de vehículos, que predominarán en el futuro, y realizar inversiones como 30.000 euros en un elevador.