‘Picasso’ vuelve a sus orígenes para cerrar etapas

Cerrar un círculo implica volver a los orígenes después de una larga trayectoria. No todos tienen la posibilidad de hacerlo, pero existe una gran carga sentimental en poner fin a una etapa en aquel lugar donde la empezaste.

Esto es lo que quiso hacer el artista estradense Manuel González ‘Picasso’, quien pintó en su parroquia natal, San Andrés de Vea, el último de sus murales. A sus 73 años, este conocido estradense abandona de forma definitiva la creación de frescos in situ por una cuestión prioritaria: la salud. «Cada vez me cuesta más desplazarme, subirme a escaleras, estar de pie tanto tiempo... siento que no puedo hacer las cosas como me gustaría por estos impedimentos físicos, y en gran medida esta es la razón por la que decidí que este sería mi último mural», explica, y añade: «La salud es lo primero».

Picasso ha puesto imagen y color a todo tipo de establecimientos. Desde O Manxares al restaurante Río Liñares, pero también campos de fútbol, palcos de música y otros espacios emblemáticos del municipio. Su huella es reconocible en rincones tan cotidianos como entrañables, siempre al servicio de una memoria colectiva que se pinta en vivos colores.

Ahora, asegura que no dejará de pintar, puesto que es el motor de su vida, pero que lo hará desde la comodidad del hogar, en condiciones que le permitan realizar sus obras de forma óptima. «El mural de San Andrés hubiese sido el doble de grande de poder hacerlo en casa y con tiempo, así que a partir de ahora seguiré aceptando encargas pero ya no me desplazaré para hacerlo en pared», dice.

El estilo de Manuel González es muy distintivo. Como todo artista que se precie, es fácil detectar cuándo se está ante una de sus piezas. Los objetos y personas que plasma en sus lienzos son muy variopintos, pero tienen cierto nexo conductor: el costumbrismo gallego. Desde percebes a un ganadero leyendo FARO en la feria semanal, sus cuadros transpiran pura esencia gallega. Esa Galicia de feria, de charlas en el atrio y de tractoras en la carballeira, que solo quienes la viven desde dentro saben captar con tanto acierto.

Para aquellos que aman sus creaciones este no es un final. Seguirá realizando exposiciones, como las que organiza con cierta frecuencia en la Sala Abanca, donde los asistentes pueden también hacerse con cualquiera de ellas. “La gente me sigue llamando, y eso me anima. Todavía tengo pendientes diferentes proyectos, pero ya he dejado claro que la forma de trabajar cambiará, y que haré los encargos desde casa para asegurarme de que tienen la calidad que se espera y que merecen», cuenta con ternura.

Si bien este es un momento agridulce para él, reconoce que lo que prima para él es el cuidarse. «Ahora ya tengo una edad, las cosas me cuestan más que antes», confiesa, sin abandonar la sonrisa ni el optimismo. Los años pasan y pesan en todos, y después de 73 primaveras las peripecias que requiere realizar un fresco a gran escala en la fachada de un edificio, simplemente ya no es posible. No solo eso, sino el propio desplazamiento requiere un esfuerzo que cada vez resulta más difícil de asumir.

No obstante, la pintura forma parte de su estilo de vida. Este Picasso estradense no comprende otra forma de vivir que no sea la de un pincel en mano. Así se expresa, se inspira y se gana la vida. Con los años, más que perder facultades, ha ganado pausa. Y con ella, una mirada más contemplativa, más íntima.