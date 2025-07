«Volver a Callobre como profesional é un orgullo»

Con tan só tres anos de traxectoria, Mondra —nome artístico de Martín Mondragón— converteuse nunha das voces máis frescas e valentes da nova escena da música de raíz en Galicia. Este sábado actuou no festival Folk de Raíz de Callobre, xunto a outros grandes grupos como Cé Orquesta Pantasma, O Son das Tabernas e o Grupo Regatos, que eran os artistas locais, entre os que encheron e animaron o campo da festa ao longo de toda a noite.

—En moi pouco tempo converteuse nun referente da música de raíz galega. Como resumiría este camiño desde os seus primeiros pasos ata este segundo disco, De Ronda, e a súa participación en festivais como o de Callobre?

Pois xa van tres anos de traxectoria, que a verdade é que pasaron moi rápido. O que sinto sobre todo é un profundo agradecemento porque as cancións conectaron moi axiña coa xente. Iso xa é moito: poder vivir da música e facelo ademais neste momento tan doce que vive a música tradicional galega. Os meus primeiros pasos foron nas asociacións culturais do meu concello, en Teo, moi preto da Estrada, no mundo da música tradicional. Foi aí onde me iniciei coa pandeireta e o baile tradicional, e a partir de aí abríuseme un mundo de posibilidades. Ese vínculo co noso foi o que me levou a traballar sempre a tradición oral galega, poñéndoa en diálogo con outros elementos, sexan musicais, culturais ou escénicos.

—Comezou estudando piano e formándose co mestre Fran Sieira. Agora lidera o seu propio proxecto. Que foi o máis difícil e o máis gratificante neste percorrido?

A miña primeira experiencia profesional foi coa compañía de Fran Sieira, na que aínda sigo formando parte. Foi unha escola moi boa que me deu bagaxe para lanzar o meu proxecto persoal, algo que sempre quixen facer. Creo que o máis gratificante é, sen dúbida, poder traballar cun equipo creativo moi potente e talentoso. Fomos construíndo isto pasiño a pasiño, coa resposta do público acompañando sempre. Pero tamén hai moitas dificultades, claro. Aprendes, cometes erros e asumes riscos. Pero é aí onde está tamén o oficio: abrazar eses erros, aprender deles e seguir.

Mondra, no Festival Folk de Raí­z en Callobre. / .

—A súa música ten sido clasificada de moitas maneiras, como neofolk ou mesmo pop rural. Como definiría vostede o estilo de Mondra?

É complexo. Supoño que me sinto cómodo con esa última etiqueta, pop rural, porque creo que recolle ben o que fago: un diálogo constante entre as melodías e os ritmos da nosa tradición e outros elementos máis globais ou contemporáneos. Cada canción é un mundo. Cada proxecto tamén. Non o limitaría máis alá desa idea de relación e de exploración constante entre o rural e o urbano, entre o noso e o universal.

—Nas súas letras hai tamén unha reivindicación clara do rural, do colectivo LGTBIQ+, da lingua galega… Cree que a música debe ser tamén ferramenta de transformación social?

Por suposto. Creo moito na arte e no seu potencial para transformar a sociedade. E asumo a responsabilidade de ter unha plataforma —aínda que non sexa moi grande— para dicir cousas contundentes. A música é unha arma moi potente para comunicar, para emocionar e para transformar. E se te escoitan, cómpre que aproveites ese espazo con honestidade.

—Que significa para vostede participar no Folk de Raíz de Callobre, tan preto da súa casa?

Pois é moi especial. Estiven no festival cando era adolescente, como colaborador, nunha actuación de Kepa Junkera. Bailaba con el xunto ao Centro Cultural A Ponte Vella. Téñoo moi presente. Por iso agora, volver como artista profesional é unha honra e tamén un orgullo. Agradezo moitísimo á organización, porque sei o que custa sacar adiante un festival así, desde unha asociación cultural, cunha programación coidada e autoxestionada. A resposta do público foi incrible.

—Agora regresou como cabeza de cartel. Como viviu este cambio de rol?

Pois sentinme emocionado, pero dunha maneira moi positiva. É unha emoción que vén do agradecemento e do privilexio que supón mirar atrás e ver que, anos despois, estou volvendo a ese mesmo lugar, pero agora como artista, co meu propio proxecto.

—O festival mestura tradición e modernidade. Cree que Galicia está renovando ben a súa cultura musical para a xuventude?

Absolutamente. A música tradicional está vivindo un momento doce, nunha etapa moi especial. Volveu exercer a función social que sempre tivo nas aldeas: a de unir á xente, a de divertirse. E iso é algo que está a suceder especialmente entre a xente nova.

—Que balance fas da xira de De Ronda ata o momento?

Moi positivo. Agora o obxectivo é darlle vida sobre os escenarios durante este ano e o próximo. Queremos chegar a máis xente.