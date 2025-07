O Entroido de Merza cruza a fronteira

Está confeccionada con pel de ovella e cortiza de sobreira, e para que se suxeite ben á cabeza de quen a porta, leva por dentro un casco de bicicleta. A máscara do Vello dos Cornos é a personaxe principal do Entroido de Merza, e complétase cun traxe marrón, unha camisa de cadros, uns zocos e un pau con cornos e tamén lá de ovella co que quere meterlle medo ao público.

E meter non meterá medo, pero impresiona e é o que identifica a Merza como pobo. En ningún dos outros carnavais que forman parte do Entroido da Ulla hai esta personaxe, mentres que si se repiten outras figuras comos os Xenerais (imprescindibles neste tipo de Entroido nas dúas ribeiras do río Ulla) ou o frade. Por iso, a máscara da parroquia cruceña forma parte da exposición itinerante ‘Máscaras, símbolos de identidad’, que acaba de inaugurarse no Museo de los Pueblos Leoneses, en Mansilla de las Mulas, e que poderá verse ao longo deste ano en distintos puntos da Península. De momento, quen visite León pode disfrutar desta mostra ata o vindeiro 12 de setembro.

A iniciativa partiu do Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado, de León, e conta coa colaboración do Instituto Leonés de Cultura (ILC), Fundación Caja Rural, a UNED e a Academia da Máscara Ibérica. Ainda que a iniciativa xurdiu en Castela e León. xa vemos que non se cingue ás máscaras de León ou da provincia veciña de Zamora, senón tamén nas galegas e nas do nordeste de Portugal, así como de México, Perú ou etnias nativas de Washington.

Son, en total, 77 elementos que permitirán coñecer o simbolismo destas caretas, pero tamén o seu valor como patrimonio inmaterial xa que preservan a profunda conexión do ser humano coa natureza. O Vello dos Cornos de Merza comparte así, escenario, con outros personaxes do Entroido ourensán, como o Cigarrón de Verín, o Boteiro de Vilariño de Conso ou as Pantallas de Xinzo de Limia. A exposición, por outra banda, quere sumarse ás recomendacións da Unesco en canto á protección, documentación e difusión destas festas tradicionais, que é responsabilidade de todos nós pero que moitas veces queda en mans de colectivos, de investigadores e de asociacións, como esta cruceña.

Outros eventos

Cómpre destacar o intenso labor de conservación que desenvolve dende fai anos a Asociación Cultural Vello dos Cornos non só na celebración do seu entroido ou en intervencións en iniciativas como esta exposición. Meses atrás, en marzo, membros deste colectivo participaron en Pontevedra nas XIII Xornadas sobre o Entroido en Galicia. E cada ano a implicación da xente veterana e da máis nova saca mellor nota: na última edición, en febreiro, houbo máis de 300 persoas inscritas no desfile. O ano que vén, a cita en Merza será o 8 de febreiro.