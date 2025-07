Silleda y el Lacón, 25 años de amor

Es una de las primeras citas gastronómicas del estío en la comarca dezana y ayer se vio favorecida por unas temperaturas más suaves que en las últimas jornadas. Un año más, y van 25, la Festa do Lacón dejó un buen sabor de boca, nunca mejor dicho, en la Praza Siñor Afranio durante la segunda jornada de las Festas de Verán de Silleda. Ya por la mañana hubo una degustación de productos derivados del lacón, en colaboración con Embutidos Lalinense, y que sirvió de preludio al evento gastronómico. Pero en toda fiesta que se precie, no puede faltar la música. Así que los vecinos y vecinas pudieron disfrutar a lo largo de la jornada del desfile del grupo de gaitas Aires do Trasdeza , de la charanga Os Atrevidos, las secciones infantil y juvenil de la Escola de Música y, ya por la noche, del repertorio de la orquesta Marbella, del pinchadiscos Marcos Kintana y de la discoteca Pirámide XL.

Recepción a la Unión Musical de Montserrat. |

Además, el consistorio acogió ayer la recepción oficial de la Sociedad Instructiva Unión Musical de Montserrat, de Valencia, que visita Trasdeza coincidiendo con su centenario. Miembros de la banda de Silleda y de Xirandola dieron la bienvenida a esta formación valenciana, que hoy (19.30 horas) ofrecerá un concierto en la citada Praza Siñor Afranio junto a la formación bandística de Silleda. Esta visita tendrá continuidad la próxima semana, ya que la banda de Silleda viajará a Montserrat para participar el próximo domingo, día 20, en el Festival de Bandas de la localidad. Este tipo de actividades remarcan el papel de la música en el hermanamiento de pueblos.

Actuación de la Banda Infantil. / BERNABE/JAVIER LALIN

No será el único evento de la jornada, pues a las 13.00 horas la charanga Chourizo Criollo amenizará la sesión vermú, y durante la noche la banda sonora corre a cargo de la orquesta La Misión y de nuevo la discoteca Pirámide XL; junto a los pinchadiscos Carlos López y Kike Varela.

Remata el proceso de autorización de las atracciones

Por otra parte, el Concello de Silleda acaba de concluir el proceso de revisión y autorización de las atracciones de las Festas de Verán 2025, tras analizar la documentación técnica y garantizar que las barracas cumplen con la normativa en vigor.Durante el jueves se habían detectado deficiencias documentales en algunas atracciones, por lo que ninguna se puso en funcionamiento y se adoptaron medidas preventivas, concediendo un plazo extraordinario de 15 horas para que los titulares facilitasen esa documentación a mayores.

Una vez revisada, y según el informe de la entidad técnica de control, se autorizaron tres atracciones más tras subsanar los errores. Otras tres no pudieron obtener luz verde, una de ellas por no aportar ningún documento ni estar instalada, y las otras dos por mantener carencias en esa presentación de documentos conforme a la norma en vigor. Esas atracciones no autorizadas no pueden montarse o, si están instaladas, tienen que ser retiradas en un plazo máximo de 12 horas. Están permitidas en total 13 atracciones, amén de las casetas y puestos de venta.