La Sareb no es la única propietaria del edificio de Álvaro Cunqueiro

El portavoz del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, arrojó más luz sobre la situación en la que se encuentra el edificio okupado en la calle Álvaro Cunqueiro. En una visita al entorno, acompañado de cargos orgánicos del partido, advirtió que no es cierto que la totalidad de la propiedad del inmueble esté en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) sino que un particular posee dos locales comerciales y al menos seis plazas de garaje. Explicó que esta persona cerró una operación con la inmobiliaria del antiguo Banco Pastor, que poseía el 10% del citado bloque inacabado y que precisamente el bajo okupado [hay más pisos en esta situación] no es de la Sareb sino de esta persona. En todo caso avanzó que está dispuesta a denunciar la okupación de su bajo.

Vilariño criticó la falta de rigor del alcalde, José Crespo, y de otro grupo de la oposición [en clara alusión al PSOE] por haber dicho, el primero, que el edificio es de la Sareb, entidad que denunciará ante el juzgado la okupación de su propiedad o por plantear, ambos, la demolición del inmueble por cuestiones de seguridad ciudadana. Al regidor le refutó que el coste del derribo ascendiese a un millón de euros y calculó que serían 150.000 si se permite realizar el relleno de la parcela con los restos de construcción. Pero para el nacionalista la demolición del edificio inacabado durante la crisis del ladrillo de 2028 no es la solución y propone que la Sareb lo acondicione, para transferirlo después a la Xunta y que la administración autonómica promueva pisos en régimen de alquiler. Es la vivienda, para Vilariño, uno de los principales problemas de Lalín y entiende que la «especulación» que se tolera al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no es una solución. «Además de mirar para otro lado con el padrón el problema de bajar de los 20.000 habitantes no se soluciona sin vivienda de alquiler», dijo.

El edil también cuestionó que la amenaza del grupo de gobierno de decretar la caducidad de la licencia no conlleva la demolición del bloque, sino que fuerza a la propiedad a tramitar otro permiso que, con la normativa actual, sí es cierto que rebajaría el número de viviendas con respecto al proyecto original. Recordó el veto del gobierno municipal a las medidas del BNG, ya el año pasado, sobre la caducidad de licencias a los edificios de la Sareb en el municipio.

Citó un pleito de los vecinos contra el Concello por la apertura de la calle y que afecta a un muro de la parte trasera del edificio colindante al okupado. El ejecutivo pidió la inejecución de la sentencia, en abril de 2023, que fuerza al ayuntamiento a tirar este muro. Además, exige la apertura del tramo de Cunqueiro que enlazaría con la Rolda Leste y su urbanización con las infraestructuras recogidas en el proyecto. Estima que el gobierno lo está frenando «para beneficiar a una familia» en vez de a todas las que viven en la zona.