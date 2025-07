La Sareb denunció la okupación de su edificio de la calle Álvaro Cunqueiro

El alcalde de Lalín, José Crespo, celebra el cambio de postura que ha tomado la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para tratar de resolver el conflicto social generado por la okupación de un bloque de pisos inacabado en la calle Álvaro Cunqueiro. En una entrevista radiofónica desveló que el organismo estatal presentó formalmente una denuncia por la invasión de su propiedad por varias personas. Al tiempo, aseguró que como senador dirigió una pregunta, pendiente de respuesta, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre esta cuestión.

Además, tal y como avanzó FARO semanas atrás, la compañía Fenosa también denunció la okupación de inmuebles que tiene al lado de la subestación de Alto de Vales. «En Lalín no quiero okupas bajo ningún concepto, somos un pueblo civilizado y siempre tenemos una convivencia armónica. La okupación genera una dinámica que los que vienen son bienvenidos siempre que respeten nuestras normas y tradiciones, en caso contrario no son bienvenidos», proclamó. El alcalde aseguró que había presionado tanto a la Sareb como a Fenosa para que denunciasen la okupación de sus propiedades.

Volviendo al inmueble de Álvaro Cunqueiro, Crespo recordó el paso que dio el Concello, otorgando la semana pasada un plazo de 15 días para que tomase medidas, entre ellas, el registro de una denuncia formal, que ya aconteció. Pero el problema de este bloque de pisos no está ni mucho menos resuelto, por eso el gobernante insta a la Sareb a venderlo para que un promotor lo remate, rehabilite y ponga en el mercado más viviendas. «Si no lo quieren vender, que lo regalen a la Xunta o al Concello», subraya, y cifra el valor de la propiedad en unos 500.000 euros. «Si no lo da vendido más caro, que lo venda más barato», añadió. Apremia al organismo a de actúe cuanto antes si no quiere verse afectada por una caducidad de licencia para este edificio que, según el alcalde, podría conllevar su demolición que le costaría en torno a un millón de euros. Otra cuestión pendiente es la apertura del tramo de la calle pendiente, que confluye en la Rolda Leste. Citó una sentencia, a la que se pidió su inejecución, sobre un muro. El primer edil también se mostró muy crítico con la legislación estatal. «Da la sensación de que tiene más razón el delincuente que el que cumple la norma», declaró.

Pisos en Nuno Eanes

Puso en valor la compra del bloque de viviendas que la Sareb tiene en la calle Nuno Eanes de Cercio por una promotora local. Entre esos pisos y los que construirá la Xunta serán un centenar de viviendas que nos vendrán muy bien que se metan en el mercado, porque contribuirían a bajar el precio de alguna manera», dijo.