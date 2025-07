Cuidar el suelo en vez de exprimirlo

En una finca dedicada a pasto no existen las malas hierbas, como solemos llamarlas, sino plantas que indican si el suelo tiene falta de fósforo, de compactación o, como en el caso de las ortigas, un exceso de nitrógeno por demasiado fertilizante. En un modelo de agricultura intensiva, cuando aparecen estas hierbas se suelen arrancar y se ara, para volver a sembrar. Sin embargo, hay otra opción a la hora de mejorar el rendimiento de la parcela: cortar esas plantas que no queremos para debilitar su crecimiento. Es una de las pautas que recomienda desde el año 2013 la Asociación de Agricultura Regenerativa Ibérica y a la que están adscritas 120 explotaciones de España y Portugal.

La jornada incluyó una comida con productos gallegos. |

Una de esas granjas es Casa do Carril, con sede en la parroquia lalinense de Soutolongo y que la semana pasada recogió del EIT Food (una iniciativa de innovación alimentaria apoyada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología) el premio a la mejor finca regenerativa de 2025 por su innovación tecnológica e impacto ambiental positivo. La explotación que gestiona José Lorenzo recibió ayer la visita de 25 personas, entre ganaderos y técnicos, para conocer el día a día de esta granja que hace diez años decidió «regenerar el entorno natural en lugar de extraerlo», como indican desde la asociación, que realizará otras paradas en explotaciones de Andalucía y Valencia.

El colectivo ya estuvo al menos un par de veces en tierras gallegas e intenta difundir los beneficios del Pastoreo Racional Voisin, planteado por André Voisin y desarrollado por Luiz Carlos Pinheiro Machado. A grandes rasgos, este tipo de pastoreo imita el que realizan los rebaños salvajes: permanecen poco tiempo en una parcela (media jornada o, como mucho, una), para abonarla y que ese estiércol sea absorbido poco a poco, ayudándose con la filtración a través de escarabajos. El rebaño de vacas de Casa do Carril o de cualquier granja que emplea este sistema ayuda además a compactar el suelo con sus pezuñas y, con su saliva, consigue que la hierba pueda crecer hasta un 40% más. Y el suelo tendrá tiempo de recuperarse, pues las reses no volverán a pastar en la misma finca hasta 40 días después (en primavera) o cuatro meses más tarde, si estamos en otoño. ¿Y cómo aplicar este método en una ganadería que era intensiva? Pues parcelando las zonas con vallas, con pastores eléctricos o con pastoreo virtual, que permite delimitar el área donde pueden pacer y que, con collares en cada animal, emiten estímulos eléctricos para que la res no se salga de la zona.

