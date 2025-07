«Más del 12% del alumnado de la USC sufrió ‘grooming’ cuando era menor de edad»

La temática bajo la que se amparan las charlas de ayer del curso de Igualdade de Lalín es las redes sociales. Patricia Alonso, una de las cuatro ponentes, trató el tema de la ciberviolencia. Las de hoy son otras cuatro sobre «consentimiento», de 10:00 a 20:00 horas.

¿Es la primera vez que participa en este curso lalinense?.

Sí, pero ya he participado en otros con temática similares, ya que es una de mis campos de experticia.

¿De qué trata Pantallas e sombras: a violencia dixital e a pornografía na era da xeración Z, su charla?

El título que le pusieron intenta dar luz a todo lo que está escondido tras las pantallas del ordenador o del celular. Con esta charla pretendo un acercamiento breve pero intenso a lo que hoy denominamos ciberviolencia, comenzando con el sustrato sobre el que se asienta, como es esta realidad de desigualdad de género en la que vivimos. Pese a que de forma constante nos llega a través de medios y contextos que ya vivimos en igualdad, la realidad dista mucho de esta situación. Hablaremos de sexismos y estereotipos para ayudar a desmitificar esa mentira que defiende que ya existe igualad, tratando las violencias online y offline.

Por el título, se centró en las offline, ¿no?

Claro, pero también es necesario hablar del contexto general. Las redes sociales, internet y cualquier aplicación de mensajería, todos son un escenario más para que nosotras vivamos esta realidad de desigualdad. Las redes sociales son un escaparate de todo lo que debemos ser, tanto ellos como ellas encuentran en estos espacios estereotipos y sexismo que impregnan las dinámicas sociales. Además, contribuyen y manipulan de manera salvaje las dos constantes vitales del feminismo: el empoderamiento y la libre elección. Y en tercer lugar, en esto que denomino yo la tormenta perfecta, se alían con la violencia de género, se convierten en un medio más para que perpetrar la múltiples violencias contra las mujeres a través de las ciberviolencias: ciberacoso, violencia de control, extorsion, grooming o venganza porno.

¿Y se aprecian niveles altos de estas ciberviolencias en el día a día?

En el trabajo de grupos de investigación Esculga, del que formo parte, estamos trabajando ahora sobre el grooming: el abuso sexual a menores online. Debemos prestarle mucha atención a esto, ya que es una violencia que no se ve en la relaciones afectivo-sexuales pero se realiza bajo ese amparo. Una persona adulta usa ciertas tretas, el grooming, para ganarse la confianza de menores a través de internet. A nuestros menores les cuesta identificarla, y en un estudio que realizamos los alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela, encontramos que más del 12% había sido víctima de esta violencia cuando era menor.

¿Por qué decide enfocar su investigación y trabajo en torno a las redes sociales?

Vivimos en una generación absolutamente nativa digital. Podemos discutir si son falsas nativas, porque no tienen competencias suficientes para transitar de forma segura internet, pero lo hacen de una forma muy natural, casi innata. Entonces claro, toda esta violencia offline es importante y debemos seguir poniendo el foco en ella, pero toda esta violencia ha encontrado un aliado en las redes. Esto adquiere una importancia significativa en una población que vive y se expresa en estos medios. Y luego, vivimos bajo el lema «ya existe igualdad», y eso lleva a las mujeres de ahora a asumir que la desigualdad es algo lejano, ajeno a su generación. No es algo que vivan o les afecte, y eso las lleva a vivir este tipo de situaciones y no saber identificarlas.

¿Cuáles son algunas de estas violencias que se normalizan?

Probablemente todas las ciberviolencias que tienen que ver con el control en las parejas. La investigación apunta a que los adolescentes pueden tener normalizadas como parte de lo que es el amor romántico. También está el ciberacoso sexual, que está muy presente y a veces se identifica como algo incómodo, pero se queda ahí. Por ejemplo, si alguien le envía una foto de su miembro a otra que no la ha solicitado, se ha convertido en algo típico, pero no lo vemos como una violencia.

¿La educación juega una baza importante en este problema?

Hay muy poca formación e información que llegue a nuestras y nuestro jóvenes. Como profesora e investigadora en este campo, creo que la educación juega un papel muy importante. No tenemos una educación afectivo -sexual implantada de calidad y que empodere a nuestras adolescentes. Luego en Save the Children vemos que los adolescentes acuden a la pornografía, un espacio lleno de violencia, para aprender qué es el sexo. Yo creo que hay que invertir en esto y una educación para el uso sano de internet.