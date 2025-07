Máis de 300 persoas nas noites do Galaico Brass

Un día máis, Merza énchese de xente e festa pola quinta edición do Galaico Brass nunha xornada chea de emoción e tradición. O concerto de Artistas del Gremio fixeron tremer o antigo CEIP de Merza con máis de 300 persoas entregadas ao ritmo e a enerxía da música. Onte, tivo lugar a tradicional Cea Brassadora, un encontro gastronómico e festivo que deu paso á Jam Session da man de Merza Brass, un espazo de improvisación e convivencia musical aberto a todo o público. Hoxe será a quenda do concerto da Banda Artística de Merza acompañada de solistas convidados, un espectáculo que promete emoción e calidade interpretativa. Todas as actuacións comezan ás 22;00 horas, agás a da Real Filharmonía de Galicia, o xoves 10 de xullo, que tocarán ás 20:30 horas. Mentres que o concerto de hoxe é de balde e de libre entrada, a do xoves xa será de pago, pódense adquirir as entradas na páxina web do festival.