Biznaga e Bala encabezan o cartel do Murallón de Son 2025

Volve un ano máis o Murallón de Son, que xa conta cun cartel para a edición da 2025. Celebrarase entre o sábado 4 e domingo 5 de outubro, en A Bandeira, Silleda. Destacan entre as bandas Biznaga, presentando o seu novo álbum para o festival, que está colleitando varios premios a nivel estatal, e que «para no nos é unha gran honra poder traelos a A Bandeira e un gran esforzo, pero estamos moi contentos de que veñan» explican emocionados dende a organización. Tamén actuará Bala, unha banda con moito éxito tanto a nivel internacional como estatal.

Violeta Mosquera y Ánxela Baltar son Bala. | Mattias Monsterkid

O elenco de artistas que pasarán polo escenario tamén recolle a Josetxu Piperrak –cantante do grupo Piperrak–, que ven coa súa banda The Riber Rock Band e a Amygdala, un DJ catalán que aportará unha parte máis «festa e electrónica». Tamén estarán Hugo Guezeta, tamén con novo álbum de hiphop; Faul, un trío feminino de punk rock; Cremita; Señora DJ; Demo_Dj e Comeback Kris. No apartado de entretemento infantil, contarán un ano máis con Sororas e Brais das Hortas.

Pablo Rey da organización explica que o formato desta edición vai ser semellante ao do ano pasado. Comezará o sábado cunha sesión vermú e haberá unha zona habilitada para comer, cun pulpeiro e food trucks. Haberá tamén xogos populares con Sororas, que acompañan ao festival un ano máis. Pola tarde comezarán pinchadas a vinilos para animar o ambiente para o prato forte do evento, os concertos que comezan ás 19:00 horas. Aínda non hai horarios establecidos, pero dende a organización explican que entre os concertos poderase desfrutar de Señora Dj. Terminarase o festival coa actuación de Demo_Dj. O domingo será un día máis enfocado ao público familiar e infantil, con Brais da Hortas e Arremecághona’s Produçións.

100 entradas xa vendidas

Para asistir, dende o ano pasado é necesario mercar unha entrada, que neste momento teñen un prezo de 23 euros máis gastos. O primeiro tramo das máis baratas, por 15 euros, que era de 100 bonos, esgotouse en menos dunha hora aproximadamente, e un segundo de 19 que tamén. O festival conta cunha zona de acampada totalmente de balde a escasos metros do festival, para a que é preciso reservar praza. É unha acampada interior ubicada nas instalacións do polideportivo do CEIP Ramónde Valenzuela. O evento está organizado pola Asociación Festibandeira, que mantén como os seus valores a igualdade, a sostibilidade, o comercio local e a defensa do patrimonio cultural galego.