Arándanos de Lalín para el mundo

El reconocido empresario lalinense Eladio Cuíña Crespo puso en marcha hace tres años un proyecto singular en la propiedad familiar que rodea el molino que produce harina del país. Lo que iba a ser una plantación de olivos acabó transformándose en el cultivo de arándanos, una aventura en la que se embarcó Eladio para atemperar un cambio vital del frenético ritmo de la actividad empresarial a la jubilación. La Finca O Muíño de Cuíña produce un promedio de 12.000 kilos de arándanos por campaña, que, según Cuíña Crespo, este año rondará las 10 toneladas por las condiciones meteorológicas de la pasada primavera.

Vanessa Taboada y Eladio Cuíña, entre plantas de arándano. / Bernabé

El fruto que se cultiva en algo más de una hectárea de terreno se comercializa a través de la página web de la empresa y en tiendas gourmet, entre ellas la lalinense Fiscofino. Cada una de las 3.400 plantas produce, indica el empresario, en torno a 4 kilos por temporada. «Deberíamos tomarlos a diario, por sus propiedades», afirma, y destaca que este fruto es beneficioso para la prevención de enfermedades cardiovasculares, infecciones urinarias y deterioro cognitivo. El considerado fruto del siglo XXI destaca por su alto contenido en vitaminas. Precisamente estos días la dietista lalinense Vanessa Taboada visitó la plantación para difundir en sus redes sociales los beneficios del arándano.

Recolección del fruto en Prado. / Bernabé

Eladio Cuíña explica que además de figurar en el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) su plantación acaba de obtener la certificación Global GAP. Se trata de un es un estándar mundial que establece buenas prácticas agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria o la protección del medio ambiente, reconocimiento que faculta a O Muíño de Cuíña para vender sus arándanos por todo el mundo. La sostenibilidad es uno de los valores de la casa, pues la producción de arándano es totalmente natural, cuestión que le otorga un valor añadido. Una parte de la propiedad se dedica al cultivo de grosella.

Arándano fresco, en pulpa y zumo. / Bernabé

En plena campaña de recolección, esta actividad genera una docena de empleos. «Son estudiantes universitarios de la zona, estoy encantado; son gente muy educada, y para ellos supone sacarse uno dinero por su trabajo», manifiesta. Para mitigar la dureza de esta labor, en pleno verano, la jornada laboral no comienza hasta pasadas las 10.30 horas y por las tardes se demora hasta cuando el calor es menos intenso. Además de arándano fresco, la empresa produce pulpa de este fruto y zumo, que se envasa en las instalaciones de la firma Amorodo, en Forcarei.

Además del esmero que pone Eladio en su producción, atribuye la calidad de este fruto a las características de un terreno con un componente ácido importante. «Cuando pensé en plantar olivos hicimos catas en varias zonas de la finca y los técnicos me dijeron que no reunía las condiciones». El rocío matinal –la plantación está cerca de un río–tiene un impacto positivo contra las plagas en esta planta, además de la propia orografía del terreno. Para evitar una producción de golpe, la producción cuenta con seis variedades distintas de arándanos, a los que Eladio le dedica cada día 12 horas de trabajo. «Vengo para aquí sobre las nueve de la mañana y me voy a las nueve de la noche», comenta el emprendedor lalinense, durante décadas al frente de la compañía de diseño de fachadas Inasus.