Peregrinaxe ata Escuadro pola Santa Isabel

Onte rematou outra edición da romaría de Santa Isabel en Ecuadro, Silleda. A parroquia celebrou durante unha semana festa pola santa milagreira, en especial da curación das verrugas. Segundo os veciños que axudaron a organizar a festa, como cada ano tiveron bastante xente nas celebracións, e aínda que o día da Santa era o mércores 2, onte foi a xornada con máis asistentes para presenciar o peche de festas.

A procesión das Santas realízase ao redor do santuario / Antía Suárez

Como todos os días desta romaría, os oficios relixiosos comezaron ás 8:30 horas coas misas rezadas. Ao mediodía, xuntáronse dentro e ao redor do Santuario de Santa Isabel un xentío para presenciar a misa solemne das 13:00 horas, cantada polo coro parroquial de Escuadro. Durante o servizo fíxose unha mención aos dous falecidos no accidente de tráfico de inicios de mes na parroquia, rezando a San Cristovo para que protexera aos condutores. Tras rematar a misa, comezou a procesión das Santas, que deron a volta á igrexa. Un dos momentos máis agardados é sempre o remate desta, cando se permite o paso por debaixo da imaxe das Santas, no que participou case toda a xente presente.

Ao rematar o oficio, deu comezo a derradeira sesión da xa tradicional poxa de animais, da que foi encargado de mostrar os espécimes Antonio Caamaño Ramos. Estes animais son ofrendas que lle fan os asistentes á santa, e que polo xeral trátanse de polos ou capóns, mais este ano tamén se ofertou un cabrito. Mari, unha das veciñas que axuda a organizar as festas, explica que «non é o habitual, pero sempre nos chega algún animal máis estrafalario, un ano tivemos un porco vietnamita».

Na poxa ofértanse os animais ofrendados á Santa / Antía Suárez

E como din os organizadores «foron unas moi boas festas, pero como todos os anos», non faltou xente que visitara a rocha de Penaguda para lavar as mans e intentar curar as verrugas. A Banda de Música Municipal estivo todo o día tocando ao lado da igrexa. A xornada rematou cos actos da tarde: a Novena e Santa Misa, que foi a encargada de despedirse dos romeiro un ano máis.