El PP de Rodeiro solicita mejoras para campo de fútbol, pabellón y pista de pádel

El grupo municipal del PP de Rodeiro va a solicitar mejoras inmediatas en las instalaciones deportivas municipales. Presentarán una propuesta ante el pleno, en la sesión ordinaria de julio convocada para mañana, para realizar arreglos en el campo de fútbol, el pabellón y la pista de pádel. El campo de fútbol es la instalación que más desperfectos suma según los populares. Pedirán: arreglar una lámpara, roza y limpieza de maleza, substituir las sillas rotas que faltan en las gradas, reparar las puertas rotas, arreglar cerraduras, recambiar los cuatro focos de iluminación que se encuentran fundidos y limpiar escombros y residuos. A estos desperfectos le suman la falta de peinado del césped artificial, un servicio que según apuntan nunca fue solicitado a la Diputación. En el pabellón piden que se arreglen las goteras y filtraciones, ya que «muchas veces inutilizan el polideportivo, a pesar de que la Xunta les concedió una ayuda de 140.000 euros para reparar la cubierta, per la obra fue acometida a toda prisa en quince días con un mal resultado», explican. Para la pista de pádel solicitan una roza y la limpieza de la contorna, así como que retiren los residuos sobrantes de la obra de la rúa B. Los populares añaden que «no exigimos grandes inversiones porque no tienen capacidad a no ser que los financie la Diputación, pero que hagan un mínimo de mantenimiento».