El Concello denunciará a la Sareb por el edificio okupado en Álvaro Cunqueiro

«Ante los problemas de orden público que de manera sistemática y gratuita se están generando en el edificio situado en la calle Álvaro Cunqueiro, propiedad de la Sareb, y ante la falta de colaboración por su parte para alcanzar una solución la este conflicto, a pesar de a las reiteradas quejas que desde el Concello llevamos trasladado reclamándole que presente denuncia ante la Guarda Civil o ante lo juzgado para poder poner fin la esta situación, vamos a tomar las medidas oportunas, llegados la este punto». Así lo expresa el alcalde de Lalín, José Crespo, que remarca «la impotencia que sentimos viendo como hay una ocupación ilegal y como la propiedad ni siquiera se molesta en denunciar esa situación de su edificio, a pesar de a habérselo reiterado desde y decirnos que sí, pero a día de hoy aún no lo hicieron o cuando menos a nosotros no nos comunicaron nada al este respeto».

La okupación y la inseguridad en este edificio podría tener sus días contados. El regidor avanza que encargará a los abogados del Concello la correspondiente denuncia contra el organismo estatal por mala praxis, por haber contribuido a generar malestar ciudadano, a fin de que desde el juzgado también puedan actuar en consecuencia contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, entidad conocida como el banco malo.

Crespo subraya que tal como le informó la Guardia Civil no se puede hacer nada contra esta okupación ilegal, al contrario del que se hizo en otros casos, toda vez que la propiedad en este caso no denuncia ante el juzgado. «Es cierto que la Guardia Civil y la Policía Local acuden de manera habitual a intervenir en estos altercados, pero sin poder llegar a actuar más a fondo, al tratarse de una propiedad privada y al no constar ninguna denuncia por parte del titular del inmueble, esto en contra de esos okupas, una situación que se ve favorecida además porque estamos regidos por un unas leyes losas que facilitan la impunidad», afirma.

Si la Sareb no respondiera en 15 días, se abrirá la correspondiente denuncia por la doble vía y también se iniciará el expediente de caducidad de la licencia para a continuación ordenarle la demolición del inmueble. «Es una lástima porque tendrán que tirar todo el inmueble y volverlo a su estado original, cuando podría haber otras vías de solución. Es una pena ver como un banco puesto por el Estado actúe con falta total de colaboración con los ayuntamientos, cuando menos a Lalín están demostrando que no nos tienen demasiado cariño», incide.

Crespo formulará en el Senado una pregunta a la ministra de Vivienda en relación con este caso pues la Sareb informó al concejal delegado Pablo Areán «que iban a hacer, no hicieron absolutamente nada». «Si la Sareb la creó el Gobierno de España deberá exigirle responsabilidades en sus actuaciones», concluye.