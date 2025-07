Del San Paio a Punta Cana

María Ferreiro es la ganadora del sorteo del viaje a Punta Cana para dos personas realizado por la comisión de fiestas del San Paio el pasado 29 de junio, en la jornada clausural de los festejos patronales. La agraciada no estaba presente durante la rifa, y fue al día siguiente, lunes 30, cuando se percató de que la papeleta ganadora estaba en su posesión. Ayer recibía los billetes para esta escapada al caribe de las manos no solo de la organización, sino también del alcalde, Gonzalo Louzao, y de Juan Rivadulla.

«Al principio no sabía en que consistía el premio, pero cuando llamé y me lo explicaron no me lo podía creer, estos días estoy en una nube, además yo nunca había ganado nada», dijo la ganadora, que añadió: «·El destino de Punta Cana es todavía más significativo porque la primera vez que fui fue hace 30 años con mi marido, de luna de miel». Aunque admite que en esta ocasión, también los acompará su hija.

Ferreiro, que además es comerciante local y fue una de las que no dudó en apoyar financieramente las fiestas del San Paio, también quiso agradecer el esfuerzo a la comisión organizativa «por hacer que la gente se acerque al pueblo, y generar ambiente en la villa». El alcalde se sumó a sus declaraciones, señalando: «Es una labor totalmente desinteresada, que requiere mucho esfuerzo por parte de este grupo de voluntarios, que de forma altruista nos ofrece unas fiestas cargadas de actividades para todos gustos y edades».

Por su parte, el presidente, Manuel Gañete, contestó: «Lo más gratificante es ver que las cosas sales como las imaginaste».