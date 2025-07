Un posado con mucho músculo

Miguel Pereira se encuentra desde ayer en Salamanca para conseguir quitarse la espinita que lleva clavada desde que se dedica al culturismo. Después de haber sido cinco veces campeón del mundo de culturismo natural, el preparador físico acude a orillas del Tormes con España para intentar conseguir el prestigioso título de Mr Universo ICN. El certamen que se celebra de manera habitual en países con gran tradición, como Estados Unidos, Australia o Korea, recala ahora por vez primera en tierras españolas. Pereira no ha querido dejar pasar la ocasión de intentar hacerse con uno de los títulos que le quedan por conseguir en su amplio palmarés después de un tiempo alejado de la competición a nivel internacional.

Bajo un calor sofocante, Miguel Pereira señalaba ayer que «hoy es un día de estar aquí relajados, con las piernas en alto, y aprovechar para comer y respirar». Y es que la primera jornada sólo sirvió para el tradicional pesaje y el reparto de equipaciones a las distintas selecciones nacionales. «Compito con la selección española pero realmente a título individual», aclara. Participa en Culturismo Profesional pero también decidió hacerlo en Classic que es donde «buscan posturas un poquito más artísticas y físicos más armoniosos. La mía, la principal, es Culturismo Profesional, donde siempre me ha ido bien, y aunque mi cuerpo no se ajusta a las características de Classic, me gusta mucho lo que es posar (doy clases de ello, preparo a gente y también traigo aquí a dos competidores, así que tendré trabajo doble). Como esta la ponen después, no me va a cansar antes de la principal y por eso me animé a presentarme». Por todo ello, Pereira se muestra confiado en sus posibilidades siempre con permiso de algunos de los mejores de la especialidad que también se subirán este fin de semana al Palacio de Congresos salmantino.

«Creo que llego razonablemente bien pero algo fatigado mentalmente. Todo esto me motiva mucho pero me pilló en una época muy ajetreada y la verdad es que estaba deseando que llegase el día y poder volver a mi rutina», explica después de haber recogido la equipación española y someterse al tradicional pesado de la primera jornada en este tipo de competiciones culturistas.

Motivación

Otra de las cuestiones a tener en cuenta por Miguel Pereira es la huella inexorable de los años para acudir a estos campeonatos: «Con mi edad (tiene 47 años) el paso del tiempo se va notando un poco, sobre todo en lo que atañe a la motivación. Cuando te metes en una cosa como esta siempre quieres dar el máximo y ahora mismo estoy a tope, la verdad, pero no tengo ese punto extra de las primeras veces». El preparador físico se muestra satisfecho con el resultado de su trabajo nada más llegar a tierras charras, aunque prefiere no marcarse una meta determinada en la competición. «Llego en buenas condiciones pero ahora habrá que ver cómo están los demás», asevera.

Con respecto a la participación de selecciones nacionales, está confirmada una singular respuesta positiva, destacando la presencia de varios equipos asiáticos, entre ellos un combinado australiano y otro coreano. En lo referido al continente europeo, subrayar los ramilletes de atletas procedentes de Francia, República Checa y Bélgica. Tampoco faltará una muy nutrida representación de Italia y, por supuesto España, estando compuesta esta última con más de medio centenar de atletas, entre los que se encuentra Miguel Pereira. Hoy dará comienzo la competición a partir de las 9.30 horas, un horario que se repetirá también mañana.