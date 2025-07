Artesanía, feria y tradición

Os Pendellos de Agolada se llenan un año más de gente, puestos, talleres y ante todo, artesanía. Desde 2012 se celebra en este ayuntamiento la feria Corazón de Artesanía, un evento que reúne a profesionales de toda Galicia. En esta edición se acercarán a la localidad cerca de 60 de 26 oficios diferentes durante todo el fin de semana, hasta el domingo 6 a las 21:30 horas.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, inauguró ayer la feria, señalando que la iniciativa pone en valor los oficios artesanales y de promoción de sus productos incentivado la relación de estos profesionales con empresas de distribución de productos y tiendas con el fin de impulsar el sector. Entre los puestos, una de las zonas con mayor éxito ayer fue uno de los talleres gratuitos, Iniciación ao torno cerámico e elaboración de pezas en mesa. En ella participaron tanto adultos como niños, elaborando piezas de barro mediante las técnicas de olería tradicional gallega y otras mediante técnicas decorativas como el estampado vegetal.

En el mercado se pueden encontrar puestos con carpintería, joyería, textil, sombrerería, orfebrería e incluso forja. | Antía Suárez

Después de once ediciones, hay profesionales que llevan asistiendo al evento desde que se fundó, como las artesanas Isabel y Carmen de Grava, Silleda, y Pablo de artesanía Armaior de Quiroga, Lugo. Las dos mujeres de Trasdeza tienen una motivación clara, «nos gusta las ferias». En su puesto realizan sombreros y otros artículos con paja de centeno.

Por otro lado, para Pablo la motivación de volver año tras año viene del público y la buena organización del evento. «Es un público especial, porque saben apreciar la artesanía, y eso es algo que se agradece mucho». Su especialidad son utensilios de cocina de madera de olivo. Explica que este tipo de madera no sólo es atractiva al ojo, también tiene características especiales para la cocina: es dura, absorbe poco y es complicado que se abra.

Como ellos existen otros tantos profesionales que repiten año tras año, como Montse de montseBetanzos, Antonio de Alfarería Rulo, Elena de Eferro o Antonio de Alfarería Rulo.

Iniciación ao torno cerámico es uno de los catorce talleres. | A.S.

Sin embargo para Álvaro Pin si esta es la primera vez que asiste al mercado. Con tan solo 18 años, este artesano tiene en su puesto una demostración de cómo se elaboran las zocas completamente de madera, y a mayores tiene otros productos de madera como corozas, cestas y herramientas del lino. «Por afición, ya llevo tiempo haciendo zocas, me animé a asistir a varias ferias y los organizadores me invitaron a formar parte de esta este año. Me alegro mucho de haber aceptado, porque es un lugar precioso y por el momento se ha acercado mucha gente interesada».

Pablo de Armaior asistió a todas las ediciones de esta feria. | A.S.

Además de puestos de artesanía, el evento cuenta con varios obradoiros: algunos de inscripción previa y otros gratuitos y de entrada libre. Dentro del primer grupo se encuentran proyectos como el taller Proxecto Bolina-Tecendo pasado e futuro. Amalia Puga, la profesional que lo imparte, explica que se trata de un proyecto que nace en A Guarda en el aprovechan cortiza, redes, corchos y otros materiales con la idea de crear unos tapices decorativos mezclando técnicas diferentes de nudos tradicionales y más actuales en una actividad grupal.

Álvaro Pin es un artesano de ‘zocas’ de tan solo 18 años. | A.S.

Para esta profesional también es la primera vez que asisten al mercado, y tras haber dado ya sus dos primeros talleres explican que «tuvimos muy buena aceptación y con bastante gente que se acercó interesada, estamos muy a gusto». E el evento también dispone de una zona de productos gastronómicos y varios conciertos en la praza do Concello. Ayer tocó De Ninghures y hoy Ailá a las 13:30 horas y Quinkillada a las 22:30. El domingo se podrá disfrutar de Os do Fondo da Barra a las 13:30 y un desfile y actuación de la Asociación Folcórica Cantigas e Agarimos a las 19:00 horas.