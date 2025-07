A Xuntanza das Persoas Maiores de Vila de Cruces abre a inscrición ata o 17

O Concello de Vila de Cruces organizará o mércores 30 de xullo a 32ª Xuntanza das Persoas Maiores nas Insuas de San Ramón, na parroquia de Gres. «É unha oportunidade para compartir recordos, alegrías e bos momentos con quen foron e seguen sendo exemplo de entrega, esforzo e sabedoría», indica o alcalde, Luís Taboada, que presentou o cartel coas concelleiras Mireya Otero e Noemí Lois. Tamén será unha forma de «renderlle unha pequena homenaxe ás persoas maiores, desfrutar dunha comida en boa compañía e fortalecer os lazos que nos unen como comunidade».

O día da xuntanza, a recepción das persoas asistentes será ás 12:30 horas nas Insuas de Gres. A continuación, actuará o músico Carlos Manteiga. Ás 13:00 horas celebrarase unha misa e, de seguido, ás 13:30, o xantar de convivencia cun menú a base de empanada, polbo, carne ao caldeiro, postre, bebida e café. Finalmente, farase unha homenaxe á muller e ao home de máis idade e celebrarase un sorteo de agasallos. A xornada pecharase cun gran baile. En caso de chuvia, a comida realizarase no pavillón municipal de Vila de Cruces.

Prezos

O xantar terá un prezo xeral de 25 euros, aínda que as persoas de 60 ou máis anos empadroadas no municipio accederán a unha tarifa reducida de 15 euros, mentres que para os nenos de 0 a 5 anos a entrada será de balde. O custo da entrada deberá abonarse na conta ES38 0030 6052 3108 7000 9271. Co xustificante de pago poderanse retirar as entradas no Concello do 4 ao 17 de xullo. Ademais, contarase con servizo de transporte gratuíto para trasladarse ás Insuas de Gres.

A xuntanza terá aforo limitado, polo que será imprescindible anotarse. O período de inscrición estará aberto desde hoxe, venres 4, ata o xoves 17 no departamento municipal de Servizos Sociais.