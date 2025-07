«Me gustaría convertir a Lalín en sede de una competición nacional de danza»

Tras su paso por la escuela de danza Scene Ballet, la dupla formada por Wilbert Romero e Isabel Robles se han embarcado en una nueva aventura profesional. Nace en Lalín la Escuela de Artes Flow y Romero nos habla de ello.

-¿Cuándo deciden establecerse por su cuenta en Lalín?

-Nosotros desde un principio, cuando llegamos aquí, teníamos en mente un proyecto como este. De hecho, justo antes de estar en Scene Ballet hicimos la reserva del nombre que queríamos ponerle. De hecho, la junta que salió nos dijo que estaba bien nuestro proyecto pero que llevar Scene Ballet también era una oportunidad para darnos a conocer. Decidimos llevar Scene Ballet como si fuera nuestra escuela, con todo el cariño y con aciertos y errores.

-Y decidieron que este era el momento de independizarse.

-Sí. Las gestiones son de dos años y había que tomar una decisión porque tampoco nos gusta ir a medias. En diciembre lo pensé bastante, se lo planteé a mi familia y a mi equipo, y llegando de vacaciones en enero se lo comenté a los socios, que nos pidieron quedarnos hasta finales de curso para no dejar a medias el tema de competiciones y nosotros aceptamos. Debimos haber entregado en febrero pero aceptamos quedarnos hasta fin de curso.

-¿Por qué le pusieron de nombre Flow a la escuela?

-Nosotros con el tiempo nos dimos cuenta que lo más importante es el estilo de cada uno y de eso se trata. Apoyar un poco, aunque las bases y el fundamento de cada baile son importantes y esenciales, cada uno luego desarrolla un estilo y eso a nosotros nos gusta apoyarlo. Entonces, el tema de Flow simplemente es como para reforzar que cada uno tiene un estilo y que aquí lo pueden desarrollar independientemente del baile que sea. Nosotros tampoco conocemos todos los bailes y todos los géneros, pero que esa sea como la insignia, que la gente pueda venir y bailar a su manera.

-¿Es un proyecto de dos?

-Sin duda. Yo lo estoy haciendo con Isabel Robles, que es mi compañera y mi socia. De hecho, yo fui director de la escuela anterior y su maestro, pero ahora somos compañeros e iguales. Estamos en una sociedad de apoyo mutuo y sin ella no sería posible poner en práctica este nuevo proyecto.

-¿Qué papel quieren que desempeñe Flow en la oferta de escuelas de danza de Lalín?

-Nosotros tenemos intención de crecer y de avanzar. En la anterior oportunidad yo tenía muchas ideas, algunas acerté en ponerlas en práctica pero otras no las pude concretar como participar en Mundiales de Danza y salir de la zona de confort un poco para rodearnos de experiencia y de maestros de alto nivel. Nos costó un poco más porque hay que respetar lo que son las formas en las que se lleva una asociación. Ahora, esto siendo algo propio, no tenemos esas limitaciones y la idea es la de subir el nivel. También queremos generar experiencias culturales en Lalín. Estamos abiertos a compartir. Por ejemplo, me gustaría organizar una competición regional donde Lalín sea la sede y el centro. Invitar a las escuelas más cercanas y luego, en cuanto tengamos algo de experiencia, al año siguiente extender un poco hasta las regiones más cercanas hasta llegar a consolidar una competición nacional donde la sede principal sea Lalín.

-A propósito de sedes, ¿qué tal es el Pontiñas como ubicación?

-Estamos muy contentos con el local. Tiene una buena ubicación y está al lado de los hinchables, donde los niños están muy activos. Mientras acondicionábamos el local ellos entraban y los dejamos participar. El trato con la gente del Pontiñas es espectacular, sinceramente.

-Supongo que los bailes latinos son la especialidad de la casa.

-Tenemos mucha formación en bailes latinos, afrocubanos, populares y de salón. Además, Isabel tiene muy buena formación en danzas urbanas. La primera medalla europea en danza fue con una coreografía de Isabel. El campamento que estamos ahora dirigiendo es sólo de danzas urbanas, que será nuestro buque insignia.

-¿Somos bailones los gallegos?

-Los gallegos son muy alegres. Yo sé que son serios y con sus tradiciones bien arraigadas, pero los hay que bailan lo que sea porque son muy deshinibidos y eso va mucho de la mano con lo que nosotros ofrecemos, con la alegría. Yo le tengo mucha confianza a esa mezcla y a esa disposición de divertirse. Obviamente, los gallegos son muy fiesteros. Simplemente, lo nuestro es orientar y apoyar lo que ya saben. Habrá un equipo de mayor exigencia y en bailes latinos el objetivo es pasarlo bien.