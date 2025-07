Felipe Castro e Brais Revaldería, ¡aloitadores!

A Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo celebrou onte á noite no curro a décimo cuarta edición da Gran Gala dos Aloitadores, na que distinguiron como «Aloitadores de Honra» ao veciño de Sabucedo e aloitador Felipe Castro -a título póstumo- e ao cineasta lucense afincado en Nova York desde hai 15 anos, Brais Revaldería.

Felipe Castro (dereita), aloitando. | / Cedida

Felipe Castro, falecido no ano 2008, foi un veciño de Sabucedo que por motivos laborais tivo que abandoar a parroquia sendo moi novo, chegando a residir en países como Turquía, Arxelia, Marrocos, Colombia ou Francia. Desde todos estes destinos sempre facía cadrar as súas vacacións para retornar a Sabucedo coincidindo coa Rapa das Bestas para poder colaborar na organización e aloitar. O recoñecemento de onte recolleuno a súa filla Pilar.

A segunda distinción foi para o cineasta lucense Brais Revaldería, afincado en Nova York desde hai 15 anos pero que xa é un habitual da Rapa das Bestas de Sabucedo desde o ano 2017, data na que comezou a gravación do documental Fillos do Vento. A Rapa. Precisamente, antes de recibir o recoñecemento, o público presente no curro puido visualizar un anticipo do que será o documental que está a ultimar e que complementará a experiencia inmersiva coa que chegou a ser seleccionado como un dos nove finalistas na Sección Inmersiva do Festival de Cannes 2025.

A gala contou coa presencia de moitos veciños, dos primeiros visitantes que xa chegaron a Sabucedo para subir mañá ao monte tras a misa na honra ao patrón da parroquia, San Lourenzo, do presidente da Asociación Rapa das Bestas, Paulo Vicente, e outros directivos e membros da Corporación Municipal, encabezados polo alcalde, Gonzalo Louzao.

O rexedor local aproveitou a súa intervención para aplaudir a recente declaración da Rapa como Ben de Interese Cultural inmaterial por parte da Xunta de Galicia, comentar o inminente arranxo do albergue para poñelo a disposición da Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo e tamén os proxectos que está a desenvolver a Deputación de Pontevedra, como son o museo virtual co que se espera desestacionalizar o fluxo de turistas na zona e a mellora da contorna da carballeira do Campo de Medio.

En canto á cobertura informativa desta edición da Rapa das Bestas, sen cifras definitivas aínda, onte estaban acreditados máis de 170 profesionais da comunicación -entre xornalistas, fotógrafos, reporteiros e influencers- dunha ducia de países, entre os que están España, Portugal, Francia, República Checa, Rumanía, Reino Unido, Austria, Estados Unidos, Colombia, México, Nova Zelanda e Exipto.

O RapaBus gratuíto conecta A Estrada con Sabucedo

Coma tódolos anos, poderáse empregar o RapaBus, o servizo de transporte de balde para achegarse a Sabucedo dende A Estrada, sen necesidade de ter que coller o coche. A saída é desde a Praza do Concello de A Estrada, facendo parada na Consolación e en Codeseda. No horario programado do venres, a saída é ás 21.00 horas e a volta desde Sabucedo ás 05.00 horas. O sábado, haberá dúas saídas e dúas voltas. A primeira saída desde A Estrada é ás 16.30 horas, con volta ás 21.30 horas; e a segunda saída desde A Estrada ás 22.30 horas, con volta ás 05.00 horas. Finalmente, o domingo a saída desde A Estrada é ás 11.00 horas e a volta desde Sabucedo ás 17.00 horas. Este servizo busca promover a mobilidade sostible e segura.