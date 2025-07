La mayoría de los ciclos formativos cierra sus inscripciones con vacantes

La Formación Profesional sigue siendo una apuesta firme en las comarcas de Deza y Tabeirós, con una oferta diversa que abarca desde la informática hasta el deporte, la automoción, la madera, el comercio o la atención sociosanitaria. Los centros de enseñanza secundaria de la zona —que son el IES Antón Losada de A Estrada, los IES Laxeiro y Ramón María Aller Ulloa de Lalín, el IES Pintor Colmeiro de Silleda y el IES Marco do Camballón de Vila de Cruces— cerraron ayer el plazo de inscripción para el curso 2025-2026 con cifras dispares, aunque en general positivas, y apuntan a una tendencia que en los últimos años se ve creciente en el interés por la FP.

Esa dinámica la señalan desde el IES Ramón María Aller Ulloa, uno de los centros de FP de Lalín, que posee cuatro ciclos exclusivamente dedicados a la informática. Su responsable advierte de que la matrícula definitiva no se conocerá hasta septiembre, aunque se prevé la apertura sin problemas de los ciclos de Sistemas microinformáticos e redes y Administración de sistemas en rede. No ocurre lo mismo con Desenvolvemento de aplicacións web, que ha recibido muy pocas solicitudes en primera opción. «El alumnado prefiere intentar irse a Santiago o Ourense, aunque luego no encuentren plaza allí. Aquí tenemos muy buena empleabilidad, pero faltan primeras opciones», apuntan. También reconocen que, tras un repunte en los años posteriores a la crisis de 2008, la presencia de alumnado adulto ha descendido y ahora casi todos los matriculados proceden directamente de ESO o Bachillerato. En todo caso, el centro mantiene una tasa baja de vacantes reales tras el arranque de curso, y la calidad de su formación es reconocida a nivel comarcal.

En Silleda, el IES Pintor Colmeiro cuenta con tres ciclos: Servizos comerciais en grado básico, Guía no medio natural e de tempo libre y Actividades comerciais, ambos en grado medio. El primero no pudo impartirse el curso pasado por falta de alumnado, pero este año sí consiguió la cifra mínima para abrirse. Pero el auténtico «ciclo estrella», según palabras del centro, es el de Guía no medio natural e de tempo libre, que un año más ha registrado una elevada demanda con 30 solicitudes como primera opción. Este curso es el gran motor de la FP en Silleda, que cada año registra una gran lista de espera. En cambio, Actividades comerciais ha tenido solo una petición prioritaria, y su futuro depende ahora de si en la adjudicación final llega más alumnado desde otras listas de espera. Desde la dirección confían en que la matriculación libre del mes de septiembre permita salvarlo, pero reconocen que la respuesta ha quedado por debajo de las expectativas.

Por último, una situación similar se vive en el IES Marco do Camballón de Vila de Cruces, donde se imparten los ciclos de grao básico de Servizos administrativos y los medios de Soldadura e caldeiraría y Atención a persoas en situación de dependencia. Desde la jefatura de estudios explican que siempre quedan algunas plazas vacantes, aunque se suele completar el mínimo para abrir los grupos. «El número de inscritos se mantiene estable, pero nunca logramos cubrir los 22 puestos por ciclo», señalan. Pese a que son titulaciones con buena empleabilidad, y el perfil del alumnado es variado, con jóvenes y adultos, el problema sigue siendo la elección de las ciudades frente a la cercanía de un FP más rural.

Falta de interés de los jóvenes en la formación dual

La FP en A Estrada y Lalín se consolida como una vía de éxito con una demanda creciente, ofreciendo una inserción laboral casi inmediata en sectores clave. Sin embargo, existe un pero: la escasa atracción de los ciclos duales entre los jóvenes. El IES Antón Losada Diéguez de A Estrada celebra un curso más con una oferta formativa robusta. Su director, Manuel Puente, destaca el éxito de ciclos como Electromecánica de Vehículos Automóviles, que ha superado el número de plazas con 29 solicitudes para 22 puestos, y Carpintería e moble, con una sólida demanda. A pesar de este panorama positivo, Puente lamenta la dificultad para atraer alumnos a las profesiones manuales. El ciclo dual de Carpintería es el claro ejemplo, en riesgo de no salir adelante por falta de alumnado. «A los jóvenes les cuesta mucho optar por profesiones manuales. Prefieren trabajar en una oficina. Hay que cambiar la percepción que se tiene de la FP», señala Puente, quien subraya la necesidad de una mejor orientación e información. En Lalín, el IES Laxeiro también reporta un aumento significativo en la demanda, con un crecimiento del 15% en solicitudes respecto al año anterior, con ciclos como Automoción y Electricidad registrando más aspirantes que plazas. La oferta del centro incluye nueve títulos, desde grados básicos hasta especializaciones superiores. No obstante, el director Xosé Manuel López comparte una preocupación similar a la de su homólogo en A Estrada, y destaca la paradoja de que «aunque el balance general es positivo, aquellos ciclos en los que más nos cuesta encontrar alumnado son los que garantizan prácticamente un 100% de inserción laboral».